Μακρόν: Δεν εξετάσαμε πότε το ενδεχόμενο ανάπτυξης ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ

Η Γαλλία δεν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν από το Ναϊρόμπι της Κένυας, υπογραμμίζοντας ότι το Παρίσι στηρίζει μια συντονισμένη προσέγγιση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας με τη συμμετοχή και του Ιράν. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης περί «άμεσης και αποφασιστικής απάντησης» σε ενδεχόμενη γαλλική ή βρετανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.



Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Ναϊρόμπι της Κένυας, ο Μακρόν τόνισε ότι η Γαλλία αντιτίθεται σε οποιονδήποτε αποκλεισμό της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, είτε αυτός προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε από το Ιράν.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Παρίσι απορρίπτει και την επιβολή διοδίων ή άλλων χρεώσεων στη διέλευση πλοίων, με στόχο – όπως είπε – τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.



Οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου ήρθαν ως απάντηση στις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για «άμεση και αποφασιστική απάντηση» σε περίπτωση στρατιωτικής ανάπτυξης από τη Γαλλία ή τη Βρετανία στα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση και των δύο χωρών ότι σχεδιάζουν να αποστείλουν πλοία στην περιοχή.



«Δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα ανάπτυξης δυνάμεων, αλλά είμαστε έτοιμοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακρόν.



Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η χώρα του συνέβαλε στη δημιουργία μιας ad hoc αποστολής σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία συγκέντρωσε περίπου 50 χώρες και διεθνείς οργανισμούς με στόχο την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας.



«Δημιουργήσαμε μια ad hoc αποστολή, την οποία συντονίζουμε μαζί με τους Βρετανούς και η οποία έχει συγκεντρώσει 50 χώρες και διεθνείς οργανισμούς, ώστε σε συνεργασία με το Ιράν και μέσω συνεννόησης με όλες τις χώρες της περιοχής και τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλιστεί, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η επανέναρξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας», δήλωσε ο Μακρόν.