Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον άνδρα που δολοφονήθηκε και πέταξαν το πτώμα του στον Λουδία – Έρευνες για τον εντοπισμό της σορού – Δείτε βίντεο

Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας άνδρας έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμό στα Μάλγαρα, ενώ ο άνδρας που φέρεται να τον πυροβόλησε μαζί με ένα ακόμα άτομο, πέταξαν το πτώμα του στον ποταμό Λουδία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στις Αρχές, το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ στην περιοχή των Μαλγάρων. Τρεις άνδρες μετέβησαν στην οικία δύο Ρομά. Εκεί, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, διαπληκτίστηκαν οι τρεις άνδρες μεταξύ τους, και κατά το επεισόδιο ένας άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πολίτης είδε τους δύο άνδρες να βάζουν τη σορό του νεκρού άνδρα σε αυτοκίνητο και ειδοποίησε τις Αρχές.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν τους δύο δράστες που ομολόγησαν ότι πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία και τους συνέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι όπου φέρεται να έγινε το αιματηρό επεισόδιο, έχει εντοπιστεί κάλυκας,

Στελέχη της ΕΜΑΚ πραγματοποιούν από το πρωί έρευνες στον ποταμό Λουδία για την ανάσυρση της σορού.

