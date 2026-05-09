Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δύο μηχανές! 3 άτομα στο νοσοκομείο – Δείτε εικόνες

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:00 στην οδό Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δύο μοτοσικλέτες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο οδηγοί τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Λίγο αργότερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Μετέφεραν στο νοσοκομείο για προληπτικού λόγους και τον οδηγό του αυτοκίνητου.

Δείτε φωτογραφίες του thestival.gr από το σημείο:

