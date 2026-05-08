Ο Στέλιος Παρλιάρος διαψεύδει τις φήμες για τον Άκη Πετρετζίκη: “Δεν ίσχυαν ποτέ αυτά τα κουτσομπολιά”

THESTIVAL TEAM

Ο Στέλιος Παρλιάρος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο. Ο γνωστός ζαχαροπλάστης μίλησε για τη διαδρομή του στο επάγγελμα, την τηλεόραση, τις δύσκολες στιγμές και τον Άκη Πετρετζίκη.

«Χαίρομαι πολύ που μεγάλωσα μια γενιά που έχουν γίνει ζαχαροπλάστες», είπε αρχικά ο Στέλιος Παρλιάρος.

Ο Στέλιος Παρλιάρος είπε στη συνέχεια: «Ήταν δύσκολα για μένα στην τηλεόραση, ένα απλό ON το έκανα 500 φορές. Στην 13η χρονιά της εκπομπής, είπα ότι πρέπει να σταματήσω γιατί και η τηλεόραση άλλαξε κι εγώ μεγάλωσα. Η εκπομπή “Σαν στο σπίτι σας” ήταν από τα καλύτερα πρωινάδικα της εποχής. Κλείνω σαν ζαχαροπλάστης 46 χρόνια.

Έφερα μια επανάσταση στη ζαχαροπλαστική, αλλά έφαγα χαστούκια στα οικονομικά. Εκεί έμαθα τι σημαίνει να είσαι και επιχειρηματίας. Πέρασα από τα δύσκολα, αλλά δεν εγκατέλειψα κι ευτυχώς γλίτωσα τα κάγκελα. Παλιά η κουζίνα ήταν σκληρή, ο σεφ μπορούσε να σε κάψει με την καραμέλα. Υπήρχαν βάρβαρες καταστάσεις».

Κλείνοντας, ο Στέλιος Παρλιάρος ανέφερε: «Δεν ίσχυαν ποτέ τα κουτσομπολιά ότι δεν μιλάω με τον Άκη Πετρετζίκη και ότι είμαστε τσακωμένοι».

