Ηράκλειο: “Έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου” – Τι είπε στην απολογία του ο δολοφόνος του Νικήτα

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στη Κρήτη και η 56χρονη σύζυγός του.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν την Πέμπτη (7/5) υπό αυστηρή μυστικότητα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του, που βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή του αιματηρού περιστατικού που συγκλόνισε την Κρήτη και το πανελλήνιο, οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι απολογίες τους, που έγιναν στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, ξεκίνησαν το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 21:30, με τον εισαγγελέα και τον ανακριτή να αποφασίζουν την προσωρινή κράτηση και των δύο.

Μάλιστα, για λόγους ασφαλείας θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Ο συνήγορος του 54χρονου, κ. Γιώργος Κοκοσάλης, χαρακτήρισε αναμενόμενη και νομοτελειακή την απόφαση για τον πελάτη του, ενώ για τη σύζυγό του μίλησε για υπέρβαση, αν και σημείωσε την προστατευτική σκοπιμότητα λόγω του έντονου κλίματος που επικρατεί.

Στο πρόσωπό του έβλεπα τον φονιά του γιου μου

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, στην απολογία ο 54χρονος, σύμφωνα με το protothema.gr.

Από την μεριά της, η 56χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία βρισκόταν στο όχημα με τον σύζυγό της την ώρα της φονικής επίθεσης, ανέφερε ότι ένιωσε αδύναμη να αντιδράσει. Εξήγησε ότι φώναξε στον 54χρονο να σταματήσει, όμως ήταν ήδη αργά. Περιέγραψε τον σύζυγό της ως «άλλο άνθρωπο», τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της πράξης δεν είχε επαφή με την πραγματικότητα.

«Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».