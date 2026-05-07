Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος που έκανε βόλτες με κλεμμένο αυτοκίνητο

Στη σύλληψη ενός 16χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, για κλοπή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός συνελήφθη καθώς τον έπιασαν στην περιοχή της Μενεμένης να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που είχε αφαιρέσει τις προηγούμενες ημέρες από υπαίθριο χώρο στάθμευσης στην περιοχή της Πυλαίας.