Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος που έκανε βόλτες με κλεμμένο αυτοκίνητο
Στη σύλληψη ενός 16χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, για κλοπή.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός συνελήφθη καθώς τον έπιασαν στην περιοχή της Μενεμένης να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που είχε αφαιρέσει τις προηγούμενες ημέρες από υπαίθριο χώρο στάθμευσης στην περιοχή της Πυλαίας.
