Πάτρα: Παραλίγο τραγωδία σε αγώνα μπάσκετ μεταξύ φίλων – Πώς σώθηκε ο 50χρονος

Στιγμές αγωνίας το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάτρα, όταν ένας 50χρονος κατέρρευσε ξαφνικά ενώ έπαιζε μπάσκετ με φίλους του σε προαύλιο σχολείου.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε Κινητή Μονάδα, με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να τον επαναφέρουν χρησιμοποιώντας απινιδωτή και πραγματοποιώντας συνεχείς ανατάξεις.

Η γιατρός της Κινητής Μονάδας χρειάστηκε να σκαρφαλώσει την περίφραξη του σχολείου, καθώς η κεντρική είσοδος ήταν κλειδωμένη, για να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον ασθενή.

Στη ΜΕΘ ο 50χρονος

Λίγη ώρα αργότερα, άνδρες της Πυροσβεστικής άνοιξαν την πόρτα του σχολείου, ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει το σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε υπό τη συνοδεία δικυκλιστών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ η κατάστασή του πλέον έχει σταθεροποιηθεί.

Συγγενείς και φίλοι του βρέθηκαν στο νοσοκομείο σοκαρισμένοι, αλλά ανακουφισμένοι από την εξέλιξη της περιπέτειάς του.

