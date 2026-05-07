Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Εκδηλώσεις θρησκευτικής κατάνυξης για την Αγ. Γλυκερία και τον Άγ. Χριστόφορο

Με την πρέπουσα λαμπρότητα και σεβασμό στην Ορθόδοξη παράδοση, ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις στην Πυλαία, από τις 7 έως τις 13 Μαΐου 2026. Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες διαδοχικά στη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου και της Αγίας Γλυκερίας, προσφέροντας στους δημότες και τους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία θρησκευτικής ανάτασης και πολιτιστικής έκφρασης.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Αρχιερατική Ακολουθία, λιτανεία και μουσικές εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής και χορού, σε μια κοινή προσπάθεια του Δήμου, των ενοριών και των τοπικών συλλόγων να κρατήσουν ζωντανή τη συλλογική μνήμη και τις ρίζες του τόπου.



«Η Ορθόδοξη παράδοση είναι στο DNA του λαού μας. Τιμούμε και φέτος τους προστάτες της Πυλαίας μας, τον Άγιο Χριστόφορο και την Αγία Γλυκερία, με την κατάνυξη και τη λαμπρότητα που τους αξίζει. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν γύρω μας, επιμένουμε να κρατάμε ζωντανές την Ορθοδοξία, τις παραδόσεις μας, τις αξίες μας και την ενότητα της τοπικής μας κοινωνίας. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Πυλαίας, όπου η Ορθόδοξη πίστη συναντά τον λαϊκό μας πολιτισμό. Συνεχίζουμε για τον Δήμο και τους συνδημότες μας, με σεβασμό στις ρίζες μας και όραμα για το μέλλον», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.



«Οι εκδηλώσεις για την Αγία Γλυκερία και τον Άγιο Χριστόφορο αναδεικνύουν τη ζωντανή σχέση της πίστης μας με τον πολιτισμό καθώς η Ελλάδα μας είναι συνυφασμένη με την Ορθοδοξία. Μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναδεικνύουμε την ταυτότητα της Πυλαίας, ενισχύουμε την τοπική πολιτιστική δραστηριότητα και προσφέρουμε στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία», δήλωσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Βίκυ Κανέλλου.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πανήγυρις Αγίου Χριστοφόρου (Μαλακοπή Πυλαίας)

Συνδιοργάνωση: Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου & Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος «Ο Φιλάρετος»

Πέμπτη 7 Μαΐου

19:00 Μεγάλος Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας (υπόγειο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Ιωάννου Θεολόγου).

Παρασκευή 8 Μαΐου

18:30 Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλοθέου.

Σάββατο 9 Μαΐου:

07:30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλοθέου

17:30 Περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Χριστοφόρου.

18:30 Εσπερινός μετά Παρακλήσεως.

20:00 «Φιλαρέτεια 2026» – Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση στον αύλειο χώρο του Β’ ΚΑΠΗ Πυλαίας με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.



Στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού θα λειτουργεί Έκθεση Εργοχείρων και Λαχειοφόρος Αγορά υπέρ της αποπεράτωσης του Ιερού Ναού.



Πανήγυρις Αγίας Γλυκερίας (Κωνσταντινουπολίτικα Πυλαία)

Διοργάνωση: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη & Ι.Ν. Αγίας Γλυκερίας

Τρίτη 12 Μαΐου

18:00 Περιφορά της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Γλυκερίας.

19:00 Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλοθέου.

20:30 Μουσική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού. Θα συμμετέχουν:

Χορευτικό Συνδέσμου Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πυλαίας «Η Καπουτζήδα»

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος «Ο Φιλάρετος»

Χορευτικό τμήμα Φιλύρου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης

Τετάρτη 13 Μαΐου

07:00: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλοθέου.

19:00 Εσπερινός και Ιερά Παράκληση της Αγίας Γλυκερίας.

20:30 Μουσική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού. Θα συμμετέχουν:

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (χοροδιδάσκαλος Ιωάννα Σαμαρά)

Τμήμα Θρακιωτών Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (χοροδιδάσκαλος Πασχαλιά Καλουπτσή)

Παιδικό Τμήμα Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (χοροδιδάσκαλος Πασχαλιά Καλουπτσή)

Ένωση Ποντίων Πανοράματος.



Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα λειτουργήσει λαχειοφόρος αγορά, έκθεσης εργόχειρων, βιολογικών προϊόντων και ειδών ευλάβειας από τις κυρίες της Ερανικής Επιτροπής υπέρ της αποπερατώσεως του Ιερού Ναού.



Είσοδος Ελεύθερη για όλους

Συγκοινωνία: Λεωφορεία Νο 14 (Άνω Τούμπα – τερματικός Σταθμός) και Νο 30 (στάση Περραιβού – Γρ. Λαμπράκη)