Κόρινθος: Μυστήριο με την 16χρονη που βρέθηκε στη Διώρυγα – Κατάφερε να κολυμπήσει 20 λεπτά πριν τη σώσουν

Από θαύμα φαίνεται πως σώθηκε μία 16χρονη η οποία βρέθηκε να επιπλέει την Τετάρτη (6/5) στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, το κορίτσι σώθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα ενός περαστικού ο οποίος είδες νωρίτερα το κορίτσι να περπατά στην άκρη του Ισθμού της Κορίνθου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Λιμενικό και αστυνομία έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν την 15χρονη μέσα στο νερό στη Διώρυγα!

Η 15χρονη είχε τις αισθήσεις της και κολυμπούσε με τις Αρχές να της δίνουν οδηγίες ώστε να καταφέρει να κολυμπήσει προς τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας. Μάλιστα, το νεαρό κορίτσι κατάφερε να κολυμπήσει περίπου 20 λεπτά μέχρι οι αστυνομικοί να την βγάλουν από το νερό.

Κανείς δεν γνωρίζει πως η 15χρονη βρέθηκε εκεί. Αν δηλαδή ήθελε να πέσει στη διώρυγα ή παραπάτησε και έπεσε.

Ωστόσο, η υπόθεση φέρει πολλές ομοιότητες με την αυτοκτονία ενός 17χρονου κοριτσιού που έφυγε από το σπίτι του στην Φιλοθέη και βρέθηκε ώρες αργότερα νεκρό στα νερά της Διώρυγας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Ισθμίων, για πτώση ανήλικης από τη διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου, πλησίον στην κεντρική γέφυρα. Αμέσως, στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η 16χρονη εξήλθε από τη θάλασσα με τη συνδρομή στελεχών της Λιμενικής Αρχής, στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και πολιτών. Ακολούθως, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων ¨Αγία Σοφία¨, για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίων του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

