Θεσσαλονίκη: 29χρονος επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στο παλιό 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα όταν 29χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στο παλιό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 4:20 τα ξημερώματα ο 29χρονος για άγνωστο λόγο φέρεται να επιτέθηκε σε στρατιωτικούς. Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Στη συνέχεια ο 29χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Τ.Α. Λευκού Πύργου.