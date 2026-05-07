MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ιρανός επιτέθηκε σε άνδρα με κλαδευτήρι για να του πάρει το πατίνι στην Ομόνοια

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 31χρονου Ιρανού για ληστεία σε βάρος ενός 53χρονου Νιγηριανού προχώρησα το πρωί της Τετάρτης (6/5) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 53χρονο και να του επιτέθηκε με κλαδευτήρι προκειμένου να του αποσπάσει ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Ο 53χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο δεξί πόδι και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου του έγιναν ράμματα. Ο 31χρονος συνελήφθη.

Ομόνοια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

MasterChef: Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κουτσούμπας από Θεσσαλονίκη: Να επιστρέψουν στη δουλειά με πλήρη δικαιώματα οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Ζητά πρόγραμμα εμβολιασμού και όχι σφαγές ζώων για τον αφθώδη πυρετό

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Το θεατρικό έργο “Εντός Περιθωρίου” της Χριστίνας Λαμπούση σήμερα και αύριο στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τουρκία: Ο νέος πύραυλος Yıldırımhan που παρουσίασε με βεληνεκές 6.000 χιλιόμετρα – Δείτε εικόνες

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Eurovision 2026: Που κινείται στοιχηματικά ο Ακύλας με το “Ferto” μετά τη δημοσίευση των πλάνων από την πρόβα;