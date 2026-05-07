Ιρανός επιτέθηκε σε άνδρα με κλαδευτήρι για να του πάρει το πατίνι στην Ομόνοια

Στη σύλληψη ενός 31χρονου Ιρανού για ληστεία σε βάρος ενός 53χρονου Νιγηριανού προχώρησα το πρωί της Τετάρτης (6/5) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 53χρονο και να του επιτέθηκε με κλαδευτήρι προκειμένου να του αποσπάσει ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Ο 53χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο δεξί πόδι και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου του έγιναν ράμματα. Ο 31χρονος συνελήφθη.