Συνελήφθησαν o πλοίαρχος και o αξιωματικός γέφυρας για τη βύθιση του φορτηγού πλοίου βόρεια της Άνδρου

Στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου «Corsage C», σημαίας Βανουάτου, προχώρησε το Λιμεναρχείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για τη βύθιση που σημειώθηκε στα βόρεια του νησιού.

Σε βάρος των δύο ναυτικών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 28 περί αμέλειας, 273 περί κοινώς επικίνδυνης βλάβης, 274 περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και 277 του Ποινικού Κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, υπό τον φόβο διαρροής καυσίμων από το πλοίο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Άνδρου, Καρύστου, Λαυρίου και Πειραιά από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι ένα φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο σημαίας Βανουάτου έχει προσαράξει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν 4 Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), 3 παραπλέοντα πλοία, 1 αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Κροατίας με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας, με εννέα αλλοδαπούς μέλη πληρώματος (8 υπήκοοι Τουρκίας και 1 υπήκοος Αζερμπαιτζάν) και φορτίο 3.000 μ.τ. σόδα. Κατά την προσάραξη, στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες (μεταβλητοί 3-4 bf).

Από το περιστατικό προκλήθηκε εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα τη βύθιση του πλοίου. Από το πλήρωμα ενός ΠΛΣ περισυνελέγησαν δύο μέλη πληρώματος από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα επτά από βραχώδη ακτή, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Άνδρου, καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Άνδρου για προληπτικούς λόγους. Επιπρόσθετα, στο σημείο μετέβησαν 2 Αντιρρυπαντικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και 2 ακόμη ΠΛΣ με αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, όπου προληπτικά τοποθέτησαν πλωτό φράγμα, για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης. Από το Λιμεναρχείο Άνδρου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο 52χρονος Πλοίαρχος του Φ/Γ (υπήκοος Τουρκίας) και ο 32χρονος εκτελών υπηρεσία Αξιωματικού γέφυρας (υπήκοος Τουρκίας) κατά το χρόνο που σημειώθηκε το συμβάν, για παράβαση των άρθρων 28 «Αμέλεια», 273 «Κοινώς επικίνδυνη βλάβη», 274 «Αμελή πρόκληση κοινού κινδύνου» και 277 «πρόκληση ναυαγίου» του Π.Κ..