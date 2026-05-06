Τραμπ: Εάν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, εάν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με μεγαλύτερη ένταση

Νέες απειλές προς το Ιράν εκτοξεύει με σημερινή (06/05) ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την απόφασή του για αναστολή της «Επιχείρησης Ελευθερίας» στα Στενά του Ορμούζ.

Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα υπάρξει ειρήνη, ειδάλλως πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη.

“Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να είναι ανοιχτά σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Εάν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η «Επιχείρηση Ελευθερίας» που είχε ξεκινήσει ο Τραμπ είχε ως στόχο την συνοδεία εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ και διήρκεσε τελικά μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

