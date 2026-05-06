Την Πέμπτη η κηδεία του Νικήτα – “Λευκά να βάλετε, όχι μαύρα” – Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

«Σε περιμένω να γυρίσεις». Σε αυτά τα σπαρακτικά λόγια της αδερφής του Νικήτα Γεμιστού αποτυπώνονται οι τραγικές στιγμές που ζει η οικογένεια του 21χρονου, που δολοφονήθηκε την Τρίτη(05/05) στην Αμμουδάρα, από τον πατέρα του φίλου του, με τον οποίο είχαν εμπλακεί σε τροχαίο και ο οποίος «έσβησε» μετά από μέρες νοσηλείας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, πριν από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το creta24.gr, στο σπίτι της οικογένειας του 21χρονου, στο Γάζι, οι φωνές και τα κλάματα δεν έχουν σταματήσει από χθες. Συγγενείς και φίλοι θρηνούν για τον άδικο χαμό του, δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν πως ο νεαρός βρέθηκε νεκρός από τη μια στιγμή στην άλλη.

Η αδερφή του Νικήτα, με ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές, μιλά στον αδερφό της. Δεν τον αποχαιρετά, τον περιμένει, αναφέρει: «Εγώ σ΄αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δε το ξεχνάω».

Δυστυχώς οι φόβοι της οικογένειας βγήκαν αληθινοί και ο εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Εκλιπαρούσαν εδώ και χρόνια τον Νικήτα να φύγει από την Κρήτη, αφού είχαν καταλάβει πως ο 54χρονος πατέρας του Γιώργου, που είχε πεθάνει μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και το οποίο οδηγούσε ο 21χρονος, είχε καταρρεύσει ψυχικά και είχε μετατρέψει το πένθος του σε οργή για τον Νικήτα. Όμως εκείνος δεν ήθελε να αφήσει την οικογένειά του που τόσο αγαπούσε. Και δυστυχώς, τους άφησε βίαια και οριστικά.

Στο πένθος έχει βυθιστεί και ο Χώνος Μυλοποτάμου, τόπος καταγωγής της οικογένειας του Νικήτα. Εκεί, αύριο Πέμπτη (07/05) συγγενείς φίλοι και συγχωριανοί του 21χρονου θα τον αποχαιρετήσουν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η σορός του αδικοχαμένου νέου θα βρίσκεται απόψε , στις 20:00 στο σπίτι της οικογένειας. Από εκεί το πρωί, συγγενείς και φίλοι θα τον συνοδέψουν στον Χώνο, όπου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του, από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.

Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.