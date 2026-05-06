Τραγωδία στην Αίγινα: Βρέφος 20 μηνών πνίγηκε στο σπίτι του τρώγοντας τσουρέκι

Ένα κοριτσάκι μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι στο σπίτι του, στην Αίγινα.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ξαφνικά το παιδί άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει καθώς ένα κομμάτι από το φαγητό είχε προκαλέσει απόφραξη στον αεραγωγό του, μετατρέποντας μια ήρεμη στιγμή σε αγώνα δρόμου με το χρόνο.

Οι γονείς του σε κατάσταση πανικού το μετέφεραν έντρομοι στο Κέντρο Υγείας Αίγινας όπου και σήμανε συναγερμός. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έπεσαν πάνω στο παιδί δίνοντας μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Παράλληλα κλήθηκε ιδιώτης γιατρός, ενώ καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης. Για λίγα δευτερόλεπτα φάνηκε πως υπήρχε ελπίδα, το παιδί επανήλθε, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε εκ νέου βυθίζοντας ξανά τους πάντες στην αγωνία.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διακομιδής. Με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Πειραιά. Εκεί ασθενοφόρο περίμενε ήδη, ενώ η αστυνομία βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα για να εξασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή μεταφορά προς το νοσοκομείο Παίδων.

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες και την κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, η μικρή δεν τα κατάφερε.

Μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

