Ο Γιώργος Λάγιος “αιφνιδίασε” τη διατροφολόγο της εκπομπής: “Αυτή την βάφλα πρέπει να την φάω πριν ή μετά το σεξ;”

Καλεσμένος στην εκπομπή Action Τώρα ήταν νωρίτερα σήμερα (06/05) ο Γιώργος Λάγιος.

Ο κλινικός σύμβουλος ψυχικής υγείας ρωτήθηκε για τη νέα έρευνα που θέλει τους άντρες οι οποίοι ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού να παρουσιάζουν αυξημένη λίμπιντο στις ερωτικές τους επαφές με τις συζύγους τους.

Μάλιστα, συνδυάζοντας την έρευνα με το θέμα διατροφής που συζητήθηκε λίγο νωρίτερα στο πλατό, δεν δίστασε να απευθυνθεί στη διατροφολόγο που φιλοξενούσαν οι Γρηγοριάδης-Κουτροκόη χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

«Αυτή τη βάφλα είναι καλύτερο να την φάω πριν ή μετά το σεξ;», ρώτησε χαριτολογώντας, με την κυρία Γιαννιώτη να του επισημαίνει πως πρέπει να έχει διάρκεια κατά την ερωτική επαφή, προκειμένου να πετύχει την καύση θερμίδων.

«Ε σε δύο λεπτά δεν προλαβαίνω να την κάψω», απάντησε στο ίδιο ύφος ο Γιώργος Λάγιος.

