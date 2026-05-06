Διαθέσιμη μέσω του gov.gr η ηλεκτρονική υποβολή ένστασης επί πράξεων παράβασης του Πυροσβεστικού Σώματος

Διαθέσιμη μέσω του gov.gr είναι από σήμερα, η υπηρεσία για ένσταση επί πράξεων παράβασης που έχουν βεβαιωθεί από τα όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας Η υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά προς την αρμόδια Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν./ΔΙ.Π.Υ.), για παραβάσεις όπως η έλλειψη μέτρων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, ο καθαρισμός οικοπέδων κ.α.

Κατά τη διαδικασία ο πολίτης εισέρχεται με κωδικούς Taxisnet στην υπηρεσία στο gov.gr, στην κατηγορία “Πολίτης και Καθημερινότητα” και στην υποκατηγορία “Καταγγελίες” και επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Στη συνέχεια, συμπληρώνει τα στοιχεία κατοικίας του, τα στοιχεία της επιχείρησης εφόσον αφορά παράβαση σε επιχείρηση και τα προσδιοριστικά στοιχεία της παράβασης (όπως η ημερομηνία, ο αριθμός πράξης και η υπηρεσία βεβαίωσης πράξης επιβολής προστίμου) ενώ παρέχεται η δυνατότητα να επισυνάψει δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν το βάσιμο των ισχυρισμών του.

Με την οριστική υποβολή της ένστασης, αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μπορεί να διακινηθεί είτε ηλεκτρονικά είτε εκτυπωμένη.

Μέσω των ηλεκτρονικών θυρίδων του gov.gr που έχουν αποδοθεί στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διασφαλίζεται η άμεση παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος του πολίτη. Με τη διεκπεραίωση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες το απαντητικό έγγραφο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη, η οποία είναι προσβάσιμη και μέσω του gov.gr Wallet. Ταυτόχρονα, ειδοποιείται με μήνυμα (SMS) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Το έγγραφο της απάντησης φέρει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας gov.gr προκειμένου να γίνεται αποδεκτό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και δικαστικές αρχές, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινών δράσεων που υλοποιούνται για την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.