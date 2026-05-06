Η Μελόνι δημοσίευσε fake εικόνες με AI που τη δείχνουν με εσώρουχα: “Σκέψου πριν τις κοινοποιήσεις”

Την έντονη αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού προκάλεσε η κυκλοφορία ψεύτικων εικόνων που δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη και τη εμφάνιζαν, μεταξύ άλλων, να ποζάρει με εσώρουχα. Οι εικόνες διαδόθηκαν ευρέως στα social media, με αρκετούς χρήστες να τις θεωρούν αυθεντικές, γεγονός που οδήγησε την Μελόνι να μιλήσει δημόσια για τον κίνδυνο των deepfakes και της παραπληροφόρησης.

Σε ανάρτησή της στο Facebook την Τρίτη, η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε ότι τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ψεύτικες εικόνες της, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης και παρουσιάστηκαν ως αληθινές από πολιτικούς αντιπάλους και χρήστες του διαδικτύου.

Η ίδια επιχείρησε αρχικά να αντιμετωπίσει την υπόθεση με χιούμορ, γράφοντας: «Πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τις δημιούργησε… βελτίωσε αρκετά την εμφάνισή μου». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό, καθώς όπως ανέφερε «προκειμένου να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδη, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο».

Στην ανάρτησή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δημοσίευσε μία από τις κατασκευασμένες εικόνες που τη δείχνει υποτίθεται να φορά εσώρουχα και να κάθεται σε κρεβάτι. Η εικόνα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων από χρήστες που πίστεψαν ότι ήταν πραγματική.

Ένας από αυτούς σχολίασε: «Το ότι μια πρωθυπουργός εμφανίζεται σε αυτή την κατάσταση είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Δεν αρμόζει στον θεσμικό ρόλο που κατέχει. Δεν έχει καμία αίσθηση ντροπής».

Η Μελόνι χαρακτήρισε την υπόθεση μορφή κυβερνοεκφοβισμού και προειδοποίησε ότι τα deepfakes αποτελούν πλέον ένα εξαιρετικά επικίνδυνο εργαλείο παραπλάνησης και χειραγώγησης.

«Το ζήτημα ξεπερνά εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Τα deepfakes είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, γιατί μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να στοχοποιήσουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι δεν μπορούν. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει πάντα να ισχύει ένας κανόνας: να επαληθεύουμε πριν πιστέψουμε και να σκεφτόμαστε πριν κοινοποιήσουμε. Γιατί σήμερα συμβαίνει σε μένα, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».

Η αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής ατζέντας της δεξιάς κυβέρνησης της Μελόνι στην Ιταλία.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Η νομοθεσία προβλέπει ακόμη και ποινές φυλάκισης για όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας deepfakes, ενώ παράλληλα θέτει περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων σε αντίστοιχες εφαρμογές.

Η ιταλική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι το νέο πλαίσιο, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό EU AI Act, αποτελεί αποφασιστικό βήμα για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσεται και θα χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στη χώρα.