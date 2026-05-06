Λάκης Λαζόπουλος: “Από τι να κουραστώ, να ανεβαίνω σκαλοπάτια; Θα ’παιρνα ένα θέατρο πιο ίσιο”

Ο Λάκης Λαζόπουλος βρέθηκε στην αυλαία της παράστασης «Δάσκαλος της Ίμβρου» στο Θέατρο Παλλάς και μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών για τη συγκίνηση που του άφησε η συγκεκριμένη δουλειά, αλλά και για τις σκέψεις του γύρω από το θέατρο και το «Αλ Τσαντίρι».

«Χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτή η παράσταση, αυτή η ιστορία και θέλω πάρα πολύ να γίνει και στην Κωνσταντινούπολη. Η ιστορία, όταν διάβαζα πάρα πολύ μέχρι να γράψω την ιστορία αυτή. Το αίσθημα του κόσμου που σιγά σιγά ένιωθε κάτι» είπε αρχικά σημειώνοντας ότι συνήθως «σε αυτές τις εκδηλώσεις υπάρχει κάτι ίδιο».

Όταν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του περί αποχώρησης από το θέατρο, ο Λάκης Λαζόπουλος απέφυγε να επεκταθεί: «Δεν είναι η ώρα να το πούμε αυτό». Σε ερώτηση αν αισθάνεται κουρασμένος μετά από τόσα χρόνια πορείας, απάντησε: «Από τι να κουραστώ δηλαδή; Από το να ανεβαίνω σκαλοπάτια; Θα ’παιρνα ένα θέατρο πιο ίσιο».

Τέλος, σχετικά με το αν το «Αλ Τσαντίρι» θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν, απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είπα από το θέατρο απόσταση, όχι από τα άλλα».