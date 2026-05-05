Συγκλονίζει ο Γιώργος Θεοφάνους: Ένας τρελός μπήκε στην τάξη του γιου μου στην Αμερική και σκότωσε δύο συμμαθητές του

Τον Γιώργο Θεοφάνους υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη συμμετοχή του στην κριτική επιτροπή του YFSF, ενώ αναφέρθηκε και στα τέσσερα παιδιά του.

«Η τηλεόραση είναι παμφάγο ον. Δεν ξέρω πώς να τη χειριστώ. Εγώ είμαι ο εαυτός μου, δεν πάω να κάτσω στο τραπέζι και να λέω “σήμερα θα είσαι ξινός, σήμερα θα είσαι γλυκός”», είπε αρχικά ο Γιώργος Θεοφάνους.

Στη συνέχεια, ο μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε στο σχόλιο που είχε κάνει ο Ρένος Χαραλαμπίδης για τον Γιάννη Πάριο, με αφορμή την εμφάνιση του Μέμου Μπεγνή στο σόου μεταμφιέσεων.

«Όταν άκουσα τον Ρένο Χαραλαμπίδη να μιλάει για τον Γιάννη Πάριο, ταράχτηκα. Αν ήμασταν σε άλλο σόου, ίσως να έπαιρνα φωτιά. Μεγαλώνοντας λέω “Δεν δικαιούται να έχει την άποψή του;”. Δικαιούται ο άνθρωπος να μην το αρέσει ο Πάριος. Εγώ τον έχω θεό τον Γιάννη… Αν ήμασταν σε άλλη εποχή, μπορεί να τον έπιανα από τον γιακά», εξήγησε ο Γιώργος Θεοφάνους.

Τέλος, ο Γιώργος Θεοφάνους μοιράστηκε και μια ιστορία που τον συγκλόνισε, καθώς ο γιος του, που σπουδάζει στην Αμερική, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα τραγικό περιστατικό μέσα στο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

«Ο γιος μου σπουδάζει στην Αμερική. Ένας τρελός μπήκε στην τάξη του και σκότωσε δύο συμμαθητές του. Ο γιος μου πέρασε πολύ δύσκολα, δεν ήθελε να πάει πίσω. Μετά πήγε η μητέρα του μαζί, περάσαμε δύσκολα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την Αμερική, ταυτόχρονα όμως, δεν μπορούν να αλλάξουν και οι ευκαιρίες που μπορεί να του δώσει η Αμερική. Στη δουλειά που κάνει, η Αμερική είναι καλύτερη από εδώ. Και τα τρία μεγάλα μου παιδιά σπουδάζουν έξω. Εδώ μου έμεινε μόνο το τελευταίο, το 16χρονο, που με αγαπάει και με φροντίζει», αποκάλυψε ο Γιώργος Θεοφάνους.