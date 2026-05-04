Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 67χρονος που μπούκαρε με σφυρί σε τράπεζα – Φώναζε πως είχε θέμα με τη σύνταξή του

Συνελήφθη ο 67χρονος που σήμερα το πρωί μπούκαρε σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και απειλούσε τους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι υπάλληλοι της τράπεζας δεν υπέβαλαν μήνυση εις βάρος του για τις απειλές και ως εκ τούτου, η σύλληψή του έγινε μόνο για την παράβαση του νόμου περί όπλων, εξαιτίας του σφυριού που κρατούσε όταν μπούκαρε στην τράπεζα.

Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί. Γύρω στις 11:30, ο άνδρας μπούκαρε σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης, και κρατώντας ένα σφυρί, άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 67χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καταβολή της σύνταξης που λάμβανε και ζητούσε να του καταβληθεί ολόκληρο το ποσό.

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο ακινητοποίησαν τον 67χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου και συνελήφθη.