Μαρινάκης κατά Τσίπρα: “Νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα τον διαψεύδει, θα πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας”

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ σχετικά με τα γεγονότα του 2015.

Κατά την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για επίθεση κατά δημοσιογράφων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και μάλιστα Κυριακή».

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «επί της ουσίας απάντησαν οι συνάδελφοί σας», σημειώνοντας πως οι δημοσιογράφοι «κατηγορήθηκαν για κάτι το οποίο υποτίθεται ότι γράφεται στο βιβλίο, αλλά δεν γράφεται».

«Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Ή δεν διάβασε ο κ. Τσίπρας το βιβλίο ή λέει ψέματα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κάλεσε δε τους πολίτες να παρακολουθήσουν τη δημοσιογραφική δουλειά και να κρίνουν, σημειώνοντας ότι «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης» να μπει σε αυτή τη διαδικασία.

«Αντιλαμβάνομαι ότι νιώθει αμήχανα ο κ. Τσίπρας όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά έρχονται και τον διαψεύδουν. Αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας. Ό,τι ήταν να πούμε για τον κ. Τσίπρα το έχουμε πει και το έχουν πει και οι πολίτες με την ψήφο τους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του και προς το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Ας κάτσουν να δουν και στο ΠΑΣΟΚ τον νέο τους -δυνάμει- εταίρο, να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του».

Αλέξης Τσίπρας Παύλος Μαρινάκης

