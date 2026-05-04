Γεραπετρίτης για Στενά του Ορμούζ: Προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση

Με σαφές μήνυμα υπέρ της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και με αναφορές στον ρόλο που προτίθεται να αναλάβει η Ελλάδα σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα, τοποθετήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντηση που είχε την Δευτέρα (04.05.2026) στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως μεγάλο ναυτικό έθνος, τάσσεται υπέρ της ελεύθερης και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας.

«Η ναυσιπλοΐα ενώνει τους λαούς»

Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα. «Η ναυσιπλοΐα δεν είναι μόνο ένα εμπορικό γεγονός. Είναι ο σύνδεσμος που ενώνει τους λαούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε παρεμπόδισή της «συνιστά τεράστιο πλήγμα για την οικουμένη».

Ειδικά για τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι υπάρχει παρεμπόδιση για την έξοδο πλοίων που βρίσκονται εντός του Κόλπου. Όπως είπε, η Ελλάδα συμμετέχει, όπως και η Γερμανία, σε όλες τις πρωτοβουλίες για το άνοιγμα των Στενών και είναι έτοιμη να συνεισφέρει, όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση, με «αμυντικού χαρακτήρα, βοηθητική παρουσία», όπως ήδη πράττει στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εντολής.

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συνεχίσουμε, σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα, την ανεμπόδιστη και ελεύθερη κίνηση των πλοίων», τόνισε.

Μήνυμα για την ευρωατλαντική σχέση

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στις ευρωαμερικανικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση Ευρώπης – ΗΠΑ παραμένει κρίσιμη για την ασφάλεια της Δύσης. «Θα πρέπει να παραμείνει ενεργός και ισχυρός ο πυλώνας ασφαλείας που δημιουργήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε, κάνοντας ειδική αναφορά στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, συνέδεσε τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης με την ανάγκη δικαιότερης κατανομής των βαρών εντός της Συμμαχίας. «Η ιδέα της στρατηγικής αυτονομίας θα βοηθήσει την Ευρώπη να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά», είπε, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό «η Ευρώπη να βρίσκεται δίπλα στις ΗΠΑ και ιδίως η Γερμανία να εγγυηθεί, με την ενεργό συμμετοχή της, τη βιωσιμότητα της ευρωατλαντικής σχέσης».

Ανατολική Μεσόγειος και εξοπλισμοί

Στη συνάντηση τέθηκαν και τα ζητήματα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε τις ελληνικές θέσεις και τις ευαισθησίες της Αθήνας ως προς τις ισορροπίες στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι εταίροι και σύμμαχοι, όπως η Γερμανία, οφείλουν να τις λαμβάνουν υπόψη.

«Ιδίως οι εξοπλισμοί και η μη χρήση τους σε βάρος συμμάχων χωρών συνιστά τον αναγκαίο όρο», ανέφερε. Σε ερώτηση για τις γερμανοτουρκικές αμυντικές σχέσεις, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υπαγορεύσει σε οποιαδήποτε χώρα πώς θα κινηθεί σε ζητήματα αμυντικών προμηθειών, υπογράμμισε όμως ότι «το αναγκαίο κατ’ ελάχιστον είναι τα συστήματα αυτά να μην αξιοποιούνται εις βάρος συμμάχου χώρας».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να γίνει ένας θαλάσσιος δρόμος ειρήνης και συνεργασίας», τόνισε.

Γάζα, Λίβανος, Ουκρανία

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε εκτενώς και στις κρίσεις στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργεί ελπίδες για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Για τη Γάζα, υπογράμμισε ότι πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των διπλωματικών προσπαθειών, με κύρια προτεραιότητα την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.

«Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να είναι καθολική», είπε, σημειώνοντας ότι «ο κόσμος μας δεν φαίνεται να κατευθύνεται προς την ειρήνη».

Για την Ουκρανία, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της χώρας, καθώς και την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής στάσης υπέρ μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης.

Στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αναβάθμιση της ελληνογερμανικής συνεργασίας. Δέκα χρόνια μετά την υπογραφή του πρώτου Σχεδίου Δράσης Ελλάδας – Γερμανίας, το 2016, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη μετεξέλιξή του σε εταιρική σχέση στρατηγικής συνεργασίας.

Η νέα συνεργασία θα εστιάζει σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, μετανάστευση και ευρωπαϊκές υποθέσεις· άμυνα, πολιτική προστασία και υβριδικές απειλές· οικονομική συνεργασία, επενδύσεις, ψηφιακό μετασχηματισμό και υποδομές· καθώς και επιστήμη, εκπαίδευση, πολιτισμό, κοινωνία των πολιτών και νεολαία.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για αναβάθμιση με «όχι μόνο συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα», σημειώνοντας ότι Ελλάδα και Γερμανία καλούνται, ως μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, να διαχειριστούν «άνευ προηγουμένου καταστάσεις».

«Η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας»

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε «πόλο σταθερότητας και προόδου». Όπως είπε, η χώρα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών.

Στο τραπέζι τέθηκαν ακόμη το μεταναστευτικό, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε εμπόριο, επενδύσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναυτιλία, ψηφιακή τεχνολογία και καινοτομία.

«Ζούμε σε σύνθετους καιρούς», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης. «Η μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας αμφισβητείται, παραδοσιακές συμμαχίες δοκιμάζονται και καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα, όχι πάντοτε ευδόκιμη, πραγματικότητα».