MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δίωξη για απόπειρα ληστείας άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 67χρονου που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για κακουργηματική πράξη- αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς εκτός από το σφυρί φαίνεται πως είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Σύμφωνα με καταθέσεις που συγκέντρωσε η Αστυνομία, ο κατηγορούμενος ζητούσε επιτακτικά από τους τραπεζικούς υπαλλήλους να του «καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του».

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. αφορούσε μόνο την οπλοκατοχή, καθώς από πλευράς τράπεζας δεν υπεβλήθη έγκληση για απειλή. Μελετώντας όμως τη δικογραφία η εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως απόπειρα ληστείας και γι αυτό τον παρέπεμψε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Ο ίδιος, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, έχει λάβει κατά το παρελθόν υποστήριξη για θέματα ψυχικής υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Γεωργιάδης κατά Βαρουφάκη: Υπερασπίζεται τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε που υιοθετεί όλα τα τουρκικά επιχειρήματα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας ασκήθηκε στον 67χρονο που μπούκαρε σε τράπεζα με σφυρί

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

​YFSF: Η μεγάλη νικήτρια του νέου επεισοδίου και οι επόμενες “μεταμορφώσεις”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τρεις Ρώσους διπλωμάτες απέλασε η Αυστρία με την κατηγορία της κατασκοπείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Στη Βουλή το ενδεχόμενο να μπει λουκέτο στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νέα Φιλαδέλφεια: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο γνώστη πολεμικών τεχνών