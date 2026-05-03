Μουρατίδης για Λιάγκα: Μέχρι το τέλος της σεζόν θα μας πει ότι ήταν έγκυος και απέβαλλε

O Νίκος Μουρατίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και μεταξύ άλλων, μίλησε για τον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή την αναφορά του τελευταίου σε περιστατικό παρενόχλησης που είχε βιώσει ως έφηβος.

Ο Νίκος Μουρατίδης σχολίασε αιχμηρά την τηλεοπτική διαχείριση τέτοιων θεμάτων, λέγοντας μεταξύ άλλων:



«Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι του την έπεσε καθηγητής του. Λέω μέσα μου ότι μέχρι να τελειώσει η σεζόν, επειδή χάνει σε νούμερα, θα μας πει ότι ήταν έγκυος και απέβαλλε. Δηλαδή έλεος. Εγώ γιατί σαν τηλεθεατής να το δω αυτό; Τι είμαι, ο ψυχαναλυτής του Λιάγκα;».