MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιάννης Ζουγανέλης σε Αγγελική Ηλιάδη: Έχεις ακούσει τόσα πράγματα, που δεν έχουν καμία σχέση με την προσωπικότητά σου

|
THESTIVAL TEAM

Σε μια προσωπική τοποθέτηση για την Αγγελική Ηλιάδη προχώρησε ο Γιάννης Ζουγανέλης, τονίζοντας ότι όσα κατά καιρούς έχουν ακουστεί για εκείνη δεν ανταποκρίνονται στην προσωπικότητά της.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου στο «Just the 2 Of Us» , ο Γιάννης Ζουγανέλης, ως guest κριτής μίλησε για τη σχέση του με την τραγουδίστρια, μετά την εμφάνισή της στη σκηνή με τον Ηλία Γκότση.

Θέλοντας αρχικά να τοποθετηθεί προσωπικά για την Αγγελική Ηλιάδη, πριν σχολιάσει το act, εξήγησε ότι τη γνωρίζει από πολύ μικρή ηλικία, ενώ πρόσθεσε ότι είχε επαφές με τον πατέρα και τη γιαγιά της, Καίτη Γκρέυ που έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή: «Πριν μιλήσω για τον Ηλία, να μου επιτρέψετε να πω δυο λόγια για την Αγγελική. Αυτό το κοριτσάκι το ξέρω από μικρό. Είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε σε μια ιδιαίτερη ταινία, ιδιότυπη, του Σταύρου Τσιώλη, όπου υποδύθηκε μια τραγουδίστρια και έκανε θραύση. Ξέρω τον πατέρα της, τη γιαγιά της. Είναι από τα πιο ευγενή άτομα που έχω γνωρίσει και το λέω στην κυριολεξία χωρίς να θέλω να χαϊδέψω κανενός τα αυτιά. Έχεις ακούσει τόσα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την προσωπικότητά σου και το νιώθω και το δηλώνω δημόσια».

Απαντώντας στα σχόλιά του Γιάννη Ζουγανέλη, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, λέγοντας: «Γιάννη μου, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις πόσο σ’ αγαπώ».

Γιάννης Ζουγανέλης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Το φυσικό μυστικό για ολόλευκα και μυρωδάτα ρούχα μετά το πλύσιμο!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Πλοίο προσέκρουσε στο μόλο – Αναστάτωση στο λιμάνι του νησιού

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου κατά Αχιλλέα Μπέου: “Απαίσια συμπεριφορά, απάνθρωπο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Συμπλοκή ανηλίκων στο Περιστέρι – Τραυματίστηκαν δύο 15χρονοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Οι γονείς του Στέφανου Τσιτσιπά τσακώθηκαν στο γήπεδο την ώρα της προπόνησης: “Άφησέ τον ήσυχο” – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Μάλγαρα: “Μπλόκο” της Αστυνομίας στους αγρότες – Παραμένουν με τα τρακτέρ σε θέσεις μάχης – Δείτε βίντεο