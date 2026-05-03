Είδηση βόμβα! Κλείνει η Ryanair τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία – Πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη

Σημαντική ανατροπή στον αεροπορικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας φέρνει η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης στο τέλος της τρέχουσας θερινής περιόδου, δηλαδή από τον προσεχή Οκτώβριο. Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν στελέχη της εταιρείας στην πόλη, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με την ταξιδιωτική σελίδα omorfataxidia.gr, βασικός λόγος της αποχώρησης είναι η νέα αύξηση κατά 15% στις χρεώσεις που ζητά η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου για την ανανέωση της σύμβασης με τη Ryanair, η οποία λήγει εντός του 2026. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται να καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διατήρηση της βάσης για τη χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία.

Η Ryanair διατηρεί παρουσία στη Θεσσαλονίκη από το 2014, με τρία αεροσκάφη τύπου Boeing 737 (NG/MAX) χωρητικότητας 189 και 197 θέσεων. Στη βάση απασχολούνται περισσότερα από 200 άτομα, εκ των οποίων περίπου 40 είναι πιλότοι και 160 μέλη πληρώματος καμπίνας, ενώ περιορισμένος είναι ο αριθμός προσωπικού εδάφους.

Η ιστοσελίδα omorfataxidia.gr σημειώνει πως εντός των επόμενων ημερών αναμένονται στη Θεσσαλονίκη στελέχη της εταιρείας από τα κεντρικά γραφεία στο Δουβλίνο, προκειμένου να ενημερώσουν επίσημα τους εργαζόμενους για τις εξελίξεις. Όπως προκύπτει, μέρος του προσωπικού θα μετακινηθεί σε άλλες βάσεις της εταιρείας στο εξωτερικό, ενώ αρκετοί εργαζόμενοι θα κληθούν να αναζητήσουν νέα επαγγελματική στέγη.

Ιδιαίτερα αισθητές αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, η εταιρεία εξυπηρετεί 33 προορισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε ετήσια ή εποχική βάση. Μετά το κλείσιμο της βάσης, το δίκτυο αναμένεται να περιοριστεί δραστικά, διατηρώντας μόλις τρεις γραμμές: προς Μπέργκαμο, Λονδίνο και Βουκουρέστι.

Η εξέλιξη αυτή τέλος σύμφωνα με την ιστοσελίδα omorfataxidia.gr εκτιμάται ότι θα πλήξει σοβαρά την τουριστική κίνηση και τη διεθνή προσβασιμότητα της Βόρειας Ελλάδας, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός στην ευρύτερη περιοχή εντείνεται. Την ίδια στιγμή, η Ryanair ενισχύει τη δραστηριότητά της σε γειτονικές βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως η Σόφια και τα Τίρανα, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες των χωρών αυτών εις βάρος της ελληνικής αγοράς.

Το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το κόστος λειτουργίας των αεροδρομίων στην Ελλάδα και τη στρατηγική προσέλκυσης αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του τουρισμού.