ΗΠΑ: Εφετείο ανέστειλε την αποστολή χαπιού άμβλωσης μέσω ταχυδρομείου

Ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ ανέστειλε προσωρινά την αποστολή μέσω ταχυδρομείου της μιφεπριστόνης, του χαπιού που χρησιμοποιείται στις περισσότερες φαρμακευτικές αμβλώσεις στη χώρα.

Με την ιστορική του απόφαση του Ιουνίου 2022, με την οποία κατήργησε την ομοσπονδιακή προστασία του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, το Ανώτατο Δικαστήριο προσέφερε πλήρη ελευθερία στις πολιτείες να νομοθετούν για το θέμα. Έκτοτε, περίπου είκοσι πολιτείες έχουν απαγορεύσει την άμβλωση, είτε φαρμακευτική είτε χειρουργική, ή έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς.

Η απόφαση που έλαβε χθες ένα υπερσυντηρητικό εφετείο στη Νέα Ορλεάνη και η οποία έχει ισχύ για το σύνολο των ΗΠΑ περιορίζει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση, κυρίως στις πολιτείες όπου απαγορεύεται η εκούσια διακοπή της κύησης. Περισσότερο από το ένα τέταρτο των αμβλώσεων στη χώρα γίνονται μέσω τηλεϊατρικής, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία οργανώσεων.

Με την απόφαση αυτή επανέρχεται προσωρινά η απαίτηση η προμήθεια των χαπιών άμβλωσης να γίνεται αφού η έγκυος επισκεφθεί γιατρό, αντί να επιτρέπεται η προμήθειά τους ταχυδρομικώς ή από κάποιο φαρμακείο έπειτα από συνταγογράφηση μέσω τηλεϊατρικής.

Στο μεταξύ η Danco Laboratories, μία από τις δύο φαρμακοβιομηχανίες που διανέμουν τη μιφεπριστόνη στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Η Danco ζητά προσωρινή αναστολή διάρκειας μιας εβδομάδας της εκτέλεσης της απόφασης του δικαστηρίου (…) προκειμένου να της δοθεί χρόνος να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο», αναφέρει έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο.

Στο εφετείο είχε προσφύγει η πολιτεία της Λουιζιάνα, η οποία διαθέτει μια από τις πιο περιοριστικές πολιτικές για την άμβλωση στις ΗΠΑ.

Η πολιτεία αμφισβητούσε την απόφαση του 2023 της Αμερικανικής Υπηρεσίας Φαρμάκων (FDA) η οποία επέτρεπε στους γιατρούς να συνταγογραφούν τη μιφεπριστόνη χωρίς να έχουν εξετάσει την έγκυο με φυσική παρουσία.

Το εφετείο ακύρωσε απόφαση που είχε λάβει τον Απρίλιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο είχε παγώσει την υπόθεση δίνοντας, μεταξύ άλλων, προθεσμία έξι μηνών στην FDA να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα συμπεράσματα της εν εξελίξει μελέτης της αναφορικά με την ασφάλεια αυτού του χαπιού.

Ο υπουργός υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ξεκίνησε μια επαναξιολόγηση ασφάλειας της μιφεπριστόνης το 2025, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η γενική εισαγγελέας της Λουιζιάνα Λιζ Μιούριλ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του εφετείου, χαιρετίζοντάς την «νίκη για τη ζωή!».

«Όσο το δυνατόν πιο δύσκολη»

«Η τηλεϊατρική ήταν η τελευταία επιλογή για πολλές γυναίκες που ήθελαν να υποβληθούν σε άμβλωση, γι’ αυτό ακριβώς οι αξιωματούχοι της Λουιζιάνα θέλουν να την απαγορεύσουν», απάντησε η Νάνσι Νόρθαπ, πρόεδρος της ΜΚΟ Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα.

«Δεν πρόκειται για επιστήμη, αλλά για το να κάνουμε την άμβλωση όσο το δυνατόν πιο δύσκολη, ακριβή και απρόσιτη», κατήγγειλε.

Σύμφωνα με την εταιρεία Danco, αυτή η «πρωτοφανής» απόφαση θα προκαλέσει «αμέσως χάος» και σύγχυση στα φαρμακεία και τις ασθενείς.

«Για αμέτρητους ανθρώπους, ειδικά για όσες που ζουν σε αγροτικές περιοχές, βιώνουν βία από συντρόφους ή ζουν με κάποια αναπηρία, η απώλεια της πρόσβασης στην τηλεϊατρική θα σημαίνει ολοκληρωτική απώλεια της πρόσβασης σε αυτό το ζωτικής σημασίας φάρμακο», προειδοποίησε από την πλευρά της η ισχυρή οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων ACLU.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε απορρίψει τον Ιούνιο του 2024 παρόμοια έφεση για διαδικαστικούς λόγους. Τότε είχε ανατρέψει την απόφαση του ίδιου υπερσυντηρητικού εφετείου, το οποίο είχε επαναφέρει το 2023 αρκετούς από τους περιορισμούς στην πρόσβαση στη μιφεπριστόνη που είχε άρει η FDA από το 2016.

Επικαλούμενη πιθανούς κινδύνους που έχουν απορριφθεί από την επιστημονική κοινότητα, η χθεσινή απόφαση του εφετείου, εάν επικυρωθεί, θα μειώσει το όριο μέχρι το οποίο μπορεί να χορηγηθεί η μιφεπριστόνη από τις δέκα εβδομάδες κύησης στις επτά, θα απαγορεύσει την αποστολή χαπιών ταχυδρομικώς και θα καταστήσει ξανά υποχρεωτική τη συνταγογράφηση αποκλειστικά από γιατρό.

