Φάνης Λαμπρόπουλος: Και μέχρι εδώ που φτάσαμε με την εκπομπή καλά είναι, για 20 επεισόδια είχαμε πει στην αρχή

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” με τον Γιώργο Λιάγκα, αναφέρθηκε αφενός στην πορεία που έχει το late night του στους πίνακες τηλεθέασης τη φετινή σεζόν και αφετέρου στο τηλεοπτικό του μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φάνης Λαμπρόπουλος δήλωσε αρχικά πως “κάνουμε μια εκπομπή για τον κόσμο, δεν την κάνουμε για εμάς. Θέλω να πω πως κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Το θέμα είναι κάθε φορά να είσαι και καλύτερος. Όταν δεν πας καλά, αρχίζεις και ζοχαδιάζεις”.

“Δεν μπορώ να πω ότι δεν κοιτάω τα νούμερα αλλά εμένα , δόξα τω Θεώ, μου ‘χει δοθεί μια εμπιστοσύνη και μου δίνεται καθημερινά. Ακόμα συζητήσεις για την επόμενη χρονιά δεν έχω κάνει, έχω συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο. Ξέρω ότι η εκπομπή θα πάει μέχρι τον Ιούνιο. Και μέχρι εδώ που φτάσαμε… καλά είναι, για 20 επεισόδια είχαμε πει στην αρχή”.

“Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος κάνουν από τις πιο όμορφες και χαλαρωτικές συνεντεύξεις που έχω δει στην τηλεόραση” πρόσθεσε, ακόμα, ο Φάνης Λαμπρόπουλος στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1.

Φάνης Λαμπρόπουλος

