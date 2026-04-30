Αυτά είναι τα τυχερά ζώδια του Μαΐου

Τρία ζώδια βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων τον Μάιο του 2026, με τις μηνιαίες προβλέψεις να φέρνουν ευκαιρίες, συναισθηματικές αφυπνίσεις και νέα ξεκινήματα. Το τοπίο της ζωής σας αλλάζει σταδιακά μέσα στον μήνα — και εσείς καλείστε να γράψετε ένα νέο, πιο ουσιαστικό κεφάλαιο.

Ο Μάιος ξεκινά με την Πανσέληνο στον Σκορπιό την 1η του μήνα, φέρνοντας στην επιφάνεια συναισθήματα και ζητήματα που χρειάζονται θεραπεία. Είναι η στιγμή να κοιτάξετε κατάματα ό,τι αποφεύγατε. Στις 2 Μαΐου, ο Ερμής περνά στον Ταύρο, κάνοντας την επικοινωνία πιο ουσιαστική και ζεστή.

Η πρώτη εβδομάδα του μήνα ευνοεί τις συνδέσεις, τα νέα ξεκινήματα και την αυτοφροντίδα, ενώ στις 6 Μαΐου ο Πλούτωνας γυρίζει ανάδρομος, φέρνοντας απρόβλεπτες εξελίξεις.

Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο στις 16 Μαΐου φέρνει αισιοδοξία και πρακτική διάθεση και στις 17 Μαΐου, ο Ερμής περνά στους Διδύμους, ενισχύοντας τη σκέψη και την επικοινωνία σας, ενώ η συνάντησή του με τον Ουρανό δίνει έμπνευση και φρέσκες ιδέες.

Στις 18 Μαΐου, ο Άρης περνά στον Ταύρο και η Αφροδίτη στον Καρκίνο, δημιουργώντας ένα σκηνικό που, παρά τις προκλήσεις, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μικρά «θαύματα». Ο Ήλιος περνά στους Διδύμους στις 20 Μαΐου και η Πανσέληνος στον Τοξότη στις 31 κλείνει τον μήνα με αποκαλύψεις και νέα δεδομένα.

Ταύρος

Ο Μάιος φέρνει για εσάς εξελίξεις που μοιάζουν με ένα νέο κεφάλαιο. Η Πανσέληνος στον Σκορπιό σας φέρνει αντιμέτωπους με αλήθειες που ίσως αποφεύγατε, κυρίως σε σχέσεις και συνεργασίες. Με τον Ερμή στο ζώδιό σας από τις 2 Μαΐου, εκφράζεστε πιο καθαρά και διεκδικείτε αυτά που θέλετε. Ο ανάδρομος Πλούτωνας επηρεάζει τον επαγγελματικό σας τομέα, υπενθυμίζοντάς σας τη δύναμη και την επιμονή σας. Η Νέα Σελήνη στις 16 Μαΐου ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή σας. Στις 18 Μαΐου, με τον Άρη στο ζώδιό σας και την Αφροδίτη στον Καρκίνο, ανανεώνεται η κοινωνική σας ζωή και έρχονται νέες γνωριμίες. Το τέλος του μήνα στρέφει την προσοχή σας στα οικονομικά και στις προοπτικές εξέλιξης.

Δίδυμοι

Μετά την ένταση του Απριλίου, ο Μάιος σας καλεί να στραφείτε προς τα μέσα. Η Πανσέληνος στον Σκορπιό σας βοηθά να επεξεργαστείτε συναισθήματα και να κλείσετε εκκρεμότητες. Ο Ερμής, κυβερνήτης σας, περνά στον Ταύρο στις 2 Μαΐου, δίνοντάς σας χρόνο για ενδοσκόπηση πριν περάσει στο ζώδιό σας στις 17 Μαΐου. Η Νέα Σελήνη στις 16 Μαΐου σας βοηθά να αφήσετε πίσω ό,τι σας μπλοκάρει. Η Αφροδίτη στον Καρκίνο ενισχύει τον οικονομικό σας τομέα, φέρνοντας ευκαιρίες αλλά και την ανάγκη για σωστή διαχείριση. Με τον Ήλιο στο ζώδιό σας από τις 20 Μαΐου, ξεκινά μια νέα, δυναμική περίοδος. Νέες γνωριμίες, ενέργεια και αυτοπεποίθηση σας οδηγούν μπροστά. Η Πανσέληνος στο τέλος του μήνα φωτίζει τις σχέσεις σας, φέρνοντας ξεκαθαρίσματα αλλά και βαθύτερη σύνδεση.

Παρθένος

Ο Μάιος για εσάς έχει μια αίσθηση εξέλιξης και αισιοδοξίας. Η Πανσέληνος στον Σκορπιό σας βοηθά να νιώσετε πιο ασφαλείς μέσα από τις σχέσεις σας και να εκφράσετε όσα αισθάνεστε. Ο Ερμής στον Ταύρο από τις 2 Μαΐου σας ωθεί να πάρετε πρωτοβουλίες και να διεκδικήσετε έναν πιο ηγετικό ρόλο, είτε στον επαγγελματικό είτε στον ακαδημαϊκό τομέα. Η Νέα Σελήνη στις 16 Μαΐου ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας και σας καλεί να αφήσετε πίσω την αυστηρή αυτοκριτική. Όταν ο Ερμής περάσει στους Διδύμους, βρίσκεστε στο επίκεντρο της προσοχής. Στις 18 Μαΐου, ο Άρης ενισχύει τη φιλοδοξία σας, ενώ η Αφροδίτη στον Καρκίνο φωτίζει τις σχέσεις και τις κοινωνικές σας επαφές. Το τέλος του μήνα σας βοηθά να βρείτε ισορροπία ανάμεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή.

Πηγή: marieclaire.gr