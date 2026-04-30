Συγκλονίζει η κόρη του 89χρονου: Δεν ήταν πατέρας μου, το μόνο που έκανε ήταν να με φέρει στη ζωή

Την κακή σχέση που έχει με τον πατέρα της εξήγησε η κόρη του 89χρονου, ο οποίος σκόρπισε τον πανικό στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο πυροβολώντας και τραυματίζοντας πέντε άτομα, με την ίδια να περιγράφει ότι είναι ένας πολύ οξύθυμος άνθρωπος.

«Κατηγόρησα τον πατέρα μου, που στην ουσία δεν ήταν πατέρας μου. Το μόνο που έκανε ήταν να με φέρει εν ζωή. Αυτή τη στιγμή κατηγορούμαι εγώ, ότι δεν έκανα κάτι, ότι δεν σταμάτησα κάτι… που στην ουσία όποιον πήγαινε αντίθετα σε αυτά που πίστευε αυτός, ήταν αυτομάτως και εχθρός του και τον έκανε πέρα», είπε αρχικά η ίδια σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου.

«Γύρισε και μου είπε “στείλε την κόρη σου στην Ελλάδα ή έλα εσύ στην Ελλάδα, να μείνετε μαζί μου, να σας τα γράψω όλα” και του λέω “εγώ προσωπικά δεν θέλω απολύτως τίποτα και το παιδί μου δεν είναι για ξεπούλημα. Εγώ Ελλάδα δεν έρχομαι. Δεν κάνω εγώ μαζί σου”».

Στη συνέχεια, η ίδια εξήγησε ότι τον πατέρα της τον έβλεπε μόνο κάθε καλοκαίρι. «Δεν ήταν αυτό να δεις τον πατέρα σου με λαχτάρα, να πεις “ο μπαμπάς μου”. Δηλαδή πάντα ήταν οξύθυμος, θα μου φώναζε ή θα μου τραβούσε τα μαλλιά, όπως το έκανε και στην κόρη μου αργότερα και μέσα σε λεωφορείο κιόλας. Όταν με έφερε εδώ πέρα εμένα ο πατέρας μου και με πήρε κάποια στιγμή η μητέρα μου, ήταν χωρισμένοι και η μητέρα μου ξαναπαντρεμένη και με πήρε η μητέρα μου για κάποιο Σαββατοκύριακο, πήγε και της έκανε μήνυση ότι με απήγαγε και την έτρεχε δικαστικώς και αυτά τα παλαβά. Ήταν απαιτητικός, δηλαδή απαιτούσε πράγματα τα οποία δεν είχε κερδίσει. Απαιτούσε σεβασμό, απαιτούσε αγάπη και εγώ του το έλεγα συνέχεια, ότι ξέρεις κάτι; Δεν μπορείς να απαιτείς αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα κερδίζεις».