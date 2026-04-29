Βάσια Παναγοπούλου για τον εφιάλτη στην Κωνσταντινούπολη: “Από θαύμα δεν σκοτώθηκα, αυτό που έζησα ήταν απάνθρωπο”

Όλα ξεκίνησαν μετά από μια πολύωρη πτήση, όταν η πόρτα του αεροπλάνου άνοιξε για την αποβίβαση των επιβατών στην Κωνσταντινούπολη. Η Βάσια Παναγοπούλου, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Πρωινό», αποκάλυψε πως μια λάθος τοποθέτηση της σκάλας παραλίγο να αποβεί μοιραία για τη ζωή της.

«Μετά από ένα ταξίδι μεγάλο, 11 ωρών, όταν προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη ήρθε η σκάλα. Δεν ακούμπησε σωστά στο αεροπλάνο με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μικρό κενό. Εγώ βγήκα πρώτη και το πόδι μου το ένα βρέθηκε στο κενό ανάμεσα στο αεροπλάνο και τη σκάλα και σοριάστηκα στο πλατύσκαλο. Ευτυχώς σοριάστηκα στο πλατύσκαλο και δεν πήρα έτσι τα σκαλιά, να πέσω στο τσιμέντο να σκοτωθώ», εξήγησε η ηθοποιός, περιγράφοντας το ξεκίνημα μιας απίστευτης ταλαιπωρίας.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η συνέχεια ήταν εξίσου δύσκολη, καθώς το ιατρικό προσωπικό του αεροδρομίου φέρεται να υποτίμησε τη σοβαρότητα της κατάστασής της.

«Αυτό που ακολούθησε μετά είναι πραγματικά απάνθρωπο και βασανιστικό. Ήρθαν οι δύο νοσοκόμοι, με έβαλαν να καθίσω, μου έβαλε μία νοσοκόμα ένα σπρέι και μία αλοιφή, άρχισε να μου τρίβει το πόδι. Της λέω “μην το κάνεις αυτό”, ήταν πολύ πρησμένο το πόδι μου και ήταν εμφανές ότι ο αστράγαλος έχει μετακινηθεί. Μου λέει “σηκωθείτε”», ανέφερε η ίδια.

Δώδεκα λεπτά περπάτημα με σπασμένο αστράγαλο

Παρά τις έντονες ενοχλήσεις και το γεγονός ότι ζήτησε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, οι υπεύθυνοι την απέτρεψαν, ισχυριζόμενοι πως θα έχανε την επόμενη πτήση της με δικά της έξοδα. Η άρνηση των αρχών να της παραχωρήσουν έστω ένα αναπηρικό αμαξίδιο την ανάγκασε να διασχίσει πεζή μια τεράστια απόσταση.

«Μου είπε ότι “δεν υπάρχει λόγος, ένα διάστρεμμα είναι, δεν έχετε σπάσει κάτι, δεν υπάρχει λόγος να πάτε με καρότσι”. Οπότε, αναγκάστηκα και περπάτησα γύρω στα 12 λεπτά, μέχρι να φτάσω στην πύλη για Αθήνα», σημείωσε η Βάσια Παναγοπούλου. Η πραγματική διάγνωση ήρθε τελικά μετά την προσγείωσή της στην Ελλάδα, όταν επισκέφθηκε το ΚΑΤ και οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον αστράγαλο.

Η δικαστική οδός και το πλήγμα στα επαγγελματικά

Ο τραυματισμός αυτός δεν επηρέασε μόνο την υγεία της, αλλά προκάλεσε και σημαντικές ανατροπές στον προγραμματισμό της δουλειάς της, καθώς απαιτείται μακρά περίοδος ακινησίας.

«Έξι εβδομάδες στο γύψο, με αποτέλεσμα να έχω πονους αφόρητους, συν να έχω δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη δουλειά μου, γιατί τα γυρίσματά μου είναι στην Κύπρο», δήλωσε, κάνοντας γνωστό πως έχει ήδη έρθει σε επαφή με τη δικηγόρο της για να κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων.

Όπως τόνισε κλείνοντας τη συνέντευξή της: «Δεν θα το αφήσω έτσι, γιατί και μου έκαναν κακό στην υγεία μου και μου έκαναν κακό στη δουλειά μου και με έχουν βάλει σε όλη αυτή τη διαδικασία που πραγματικά, ναι, έχω αποτανθεί στη δικηγόρο μου. Πονάω, παίρνω τα παυσίπονα που μου έδωσε ο γιατρός».