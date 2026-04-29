Θεσσαλονίκη: “Λουκέτο” και συλλήψεις σε κατάστημα με παράνομα τυχερά παίγνια – Έπαιζαν “φρουτάκια” σε υπολογιστές

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εντόπισαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο εσωτερικό του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων. Παράλληλα, αναζητείται η νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας στην οποία ανήκει το κατάστημα.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, μία εργαζόμενη, καθώς και δύο πελάτες, οι οποίοι συμμετείχαν ως παίκτες στα απαγορευμένα παιχνίδια, έχοντας λάβει πρόσβαση από τον υπεύθυνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν 25 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Σε δύο από αυτούς εμφανίζονταν παιχνίδια τύπου «φρουτάκια», με ενδείξεις πονταρίσματος. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ελεγχόταν από δύο κεντρικούς υπολογιστές (servers), μέσω των οποίων γινόταν η διαχείριση και τροποποίηση της εικόνας στις οθόνες, με στόχο την απόκρυψη της παράνομης δραστηριότητας.

Ο προσωρινά υπεύθυνος φέρεται να χειριζόταν τους servers, εισάγοντας μονάδες πονταρίσματος και ελέγχοντας τη λειτουργία των παιχνιδιών, ενώ η εργαζόμενη διευκόλυνε τη συμμετοχή των παικτών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν 25 υπολογιστές, οι δύο κεντρικές μονάδες διαχείρισης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.920 ευρώ.

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, διαπιστώθηκε ότι δύο εργαζόμενοι απασχολούνταν χωρίς να είναι δηλωμένοι στον πίνακα προσωπικού. Τα σχετικά στοιχεία θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Ο προσωρινά υπεύθυνος και η εργαζόμενη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ οι δύο πελάτες αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.