Θεσσαλονίκη: Σε λειτουργία τον Ιούλιο η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά – Οι 5 νέοι σταθμοί

Μέσα στον Μάιο προβλέπεται η τελευταία διακοπή της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξη και λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Όπως ενημέρωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, αυτό θα συμβεί προς το τέλος Μαίου και για περίπου 15 ημέρες. Το κλείσιμο της βασικής γραμμής θα γίνει για να ολοκληρωθούν οι τελικές δοκιμές, να τσεκαριστεί η διασυνδεσιμότητα με την επέκταση προς Καλαμαριά και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλου του δικτύου.

Η διακοπή αυτή θα επιφέρει για 2 εβδομάδες μια τελευταία αναστάτωση στην λειτουργία της κυκλοφορίας στην πόλη και ιδιαίτερα στο κέντρο αλλά είναι η τελευταία καθώς μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής θα περάσουμε στο στάδιο του trial and run με επιβάτες.

Σύμφωνα με το ypodomes.com, στην συνέχεια θα αάνοιξει και πάλι η βασική γραμμή αλλά στη συνέχεια αυτό θα αλλάξει. Προς το τέλος Ιουνίου θα έχουμε δρομολόγια από 2 γραμμές.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; ότι πλέον τα δρομολόγια δεν θα αφορούν μόνο την διαδρομή Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός-Νέα Ελβετία αλλά και την διαδρομή Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός-25ης Μαρτίου-Μίκρα.

Σε αυτό το μεσοδιάστημα τα δρομολόγια προς Μίκρα θα τερματίζουν για τους επιβάτες στον σταθμό 25ης Μαρτίου και στη συνέχεια θα συνεχίζουν την διαδρομή προς Μίκρα μέσα στα πλαίσια των τελικών δοκιμών.

Οι επιβάτες πλέον θα πρέπει να διαλέγουν την διαδρομή που τους αναλογεί καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει στην 25ης Μαρτίου να περιμένουν το επόμενο συρμό με κατεύθυνση προς Νέα Ελβετία.

Παράλληλα από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα πρέπει να δοθεί η πιστοποίηση λειτουργίας αλλά και πιστοποίηση λειτουργίας από ανεξάρτητο φορέα όπως είχε γίνει και στην περίπτωση της βασικής γραμμής.

Όταν ληφθούν αυτά τα έγγραφα, τότε η Ελληνικό Μετρό (ως ο φορέας υλοποίησης του έργου και ιδιοκτήτης της υποδομής) θα δώσει το πράσινο φως στην ΤΗΕΜΑ να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία.

Πότε θα είναι αυτό; Όπως όλα δείχνουν άνευ απροόπτου, μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε την εμπορική λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Με την θέση σε λειτουργία της επέκτασης Καλαμαριάς, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος κατασκευών του Μετρό Θεσσαλονίκης και δημιουργείται το πρώτο μικρό δίκτυο στην πόλη. Πλέον το Μετρό θα διαθέτει 18 σταθμούς και 2 γραμμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική γραμμή και η γραμμή Καλαμαριάς θα μοιράζονται τους 11 πρώτους σταθμούς, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και μέχρι την 25ης Μαρτίου. Από εκεί η βασική γραμμή θα συνεχίζει με 2 ακόμα σταθμούς: Βούλγαρη και Νέα Ελβετία ενώ η γραμμή Καλαμαριάς με τους πέντε νέους σταθμούς και τέρμα την Μίκρα.

Ποια είναι η νέα γραμμή

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά (Γραμμή 2) περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς σε μια υπόγεια διαδρομή 4,78 χλμ.

Οι σταθμοί και οι τοποθεσίες όπου έχουν χωροθετηθεί είναι οι εξής:

Νομαρχία: Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Μητροπολίτου Κυδωνιών.

Καλαμαριά: Χωροθετημένος στη διασταύρωση των οδών Μεταμορφώσεως και Πόντου.

Αρετσού: Βρίσκεται στην οδό Πόντου, στο ύψος της περιοχής της Αρετσού.

Νέα Κρήνη: Τοποθετημένος στην οδό Πόντου, στην περιοχή της Νέας Κρήνης.

Μίκρα: Ο τερματικός σταθμός, στη συμβολή των οδών Πόντου και Παπανδρέου, κοντά στο γήπεδο της Μίκρας. Εκεί προβλέπεται και η δημιουργία Σταθμού Μετεπιβίβασης με λεωφορεία και χώρο στάθμευσης 1.000 θέσεων.