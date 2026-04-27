“Σπίτι μου ΙΙ”: Νωρίτερα η αυλαία – Στις 2 Ιουνίου η ολοκλήρωση του προγράμματος – Έρχεται το “Σπίτι μου ΙΙΙ”

Αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» φέρνει η απόφαση για επίσπευση της ολοκλήρωσής του, καθώς η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται πλέον στις 2 Ιουνίου, αντί της αρχικά προβλεπόμενης 31ης Αυγούστου.

Η εξέλιξη αυτή δεν σχετίζεται με περιορισμό της συμμετοχής, αλλά με την ανάγκη οριστικοποίησης του τελικού ορόσημου του προγράμματος σε ποσοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η συγκεκριμένη ημερομηνία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο συνεννόησης για το χρονοδιάγραμμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής δανείων.

Καθησυχαστικό είναι το γεγονός ότι όσοι πολίτες έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις έως και τις 2 Ιουνίου δεν επηρεάζονται από την αλλαγή, διασφαλίζοντας την κανονική εξέλιξη της χρηματοδότησής τους.

Την ίδια ώρα, τα μέχρι στιγμής στοιχεία καταδεικνύουν τη δυναμική του προγράμματος. Συγκεκριμένα, έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,6174 δισ. ευρώ, με το μέσο ύψος δανείου να διαμορφώνεται στις 120,15 χιλιάδες ευρώ. Η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού φτάνει ήδη στο 84,1%, γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω ευνοϊκής χρηματοδότησης.

Έρχεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Πηγές με γνώση του θέματος τονίζουν στην ιστοσελίδα Euro2day.gr ότι η κυβέρνηση πήρε την εν λόγω απόφαση καθώς έχει στα σκαριά νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», στο οποίο θα μεταφέρει τα κεφάλαια που παραμένουν αδιάθετα από το «Σπίτι μου ΙΙ» συν νέους πόρους και θα διευρύνει την περίμετρο ως προς την παλαιότητα των διαθέσιμων ακινήτων, κάνοντας πιο ελαστικά τα κριτήρια ένταξης στο (νέο) «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Έως σήμερα, από τα 2 δισ. ευρώ του Σπίτι μου ΙΙ έχουν εκταμιευτεί περίπου 1,1 δισ. ευρώ (1,046 δισ. ευρώ με στοιχεία της 16ης Απριλίου) και οι υπαγωγές αντιστοιχούν σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ.

Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι τι θα γίνει με τους εν δυνάμει δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο «Σπίτι μου ΙΙ», δεν έχουν όμως ολοκληρώσει τη συναλλαγή της αγοράς κατοικίας, καθώς είτε βρίσκονται στο στάδιο της διαδικασίας, έχοντας βρει το ακίνητο, είτε δεν έχουν ακόμη βρει το σπίτι.

Με βάση τραπεζικές πηγές, όσοι δεν προλάβουν έως τη 2α Ιουνίου, θα πρέπει να κάνουν εκ νέου τα βήματα για να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου ΙΙΙ.