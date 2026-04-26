Θρίλερ σε ξενοδοχείο στο Παρίσι: Τραυματίστηκε Έλληνας σωματοφύλακας Ινδού δισεκατομμυριούχου

Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή Έλληνα σωματοφύλακα σημειώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού, αναδεικνύοντας κενά στην αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κινούνται οι ομάδες ασφαλείας υψηλών προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το συμβάν εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου, περίπου στις 13:55, όταν ο Έλληνας bodyguard, μέλος ομάδας που συνόδευε Ινδό δισεκατομμυριούχο, βρισκόταν σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Λίγη ώρα πριν, ο ίδιος και άλλα μέλη της ομάδας είχαν κληθεί να μεταβούν σε γειτονικό ξενοδοχείο προκειμένου να παραλάβουν τον πελάτη τους. Συμπτωματικά ο Ινδός επιχειρηματίας, Gautam Hari Singhania, είχε απασχολήσει πρόσφατα τη διεθνή επικαιρότητα, καθώς τραυματίστηκε ελαφρά, όταν ταχύπλοο σκάφος, που μετέφερε τουρίστες, ανετράπη στις Μαλδίβες, ενώ δύο Ινδοί, ανάμεσά τους και ο οδηγός ράλι Hari Singh, αγνοούνταν και είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Η αποστολή της ομάδας ασφαλείας στο Παρίσι εξελίχθηκε, ωστόσο, σε εφιάλτη. Ο Έλληνας σωματοφύλακας επιβιβάστηκε σε ανελκυστήρα του ξενοδοχείου, ο οποίος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση από τον 6ο στον 4ο όροφο, εγκλωβίζοντάς τον στο εσωτερικό. Αμέσως ειδοποίησε μέσω ασυρμάτου τον επικεφαλή της ομάδας, Νίκο Αραβαντινό, ο οποίος κινητοποιήθηκε καλώντας βοήθεια.

Όμως, όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών υπήρξε εξαιρετικά αργή. Χρειάστηκε να περάσουν 1 ώρα και 55 λεπτά μέχρι να φτάσει στο σημείο η κρατική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών και να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό του. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του επικεφαλής της ομάδας προς τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου να ειδοποιηθεί η αστυνομία, αυτό δεν συνέβη ποτέ.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο Έλληνας σωματοφύλακας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, έχοντας υποστεί τραυματισμούς που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν εμπνέουν ανησυχία για τη ζωή του.

