Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξανδρος”- Αγκάλιασε τον γιο του στον τερματισμό και του αφιέρωσε τη νίκη

Ο Δημήτρης Λινάρδος είναι ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αφετηρία την Πέλλα και τερματισμό στη Θεσσαλονίκη.

Ο αθλητής του ΓΣ Κηφισιας διένυσε την απόσταση των 42 χιλιομέτρων από την Πέλλα έως το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, σε 2 ώρες 26 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα.

Μετά τον τερματισμό ο Δημήτρης Λινάρδος πήρε αγκαλιά τον γιο του ενώ όπως ανέφερε σε δηλώσεις του «αφιερώνω αυτή τη νίκη στον γιο μου και σε όλους τους ανθρώπους εδώ».

Όπως είπε, αυτή είναι η δεύτερη φορά που τρέχει στον συγκεκριμένο Μαραθώνιο ενώ έκανε προετοιμασία μόλις δύο εβδομάδων λόγω τραυματισμού.

Δεύτερος τερμάτισε ο περσινός νικητής του Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος», Γιώργος Μενής, με επίδοση 2 ώρες 27 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα.

Τρίτος τερμάτισε ο Νίκος Κακούρης με χρόνο 2 ώρες 31 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα.

Πρώτη από τις γυναίκες τερμάτισε η Γεωργία Κανούτα από τον ΑΚΟ Λειβαδιάς με χρόνο 2 ώρες 48 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Η ίδια εξέφρασε τη χαρά της για τη συμμετοχή και τη νίκη στις γυναίκες ενώ ανέφερε πως η διαδρομή είναι πολύ καλή.