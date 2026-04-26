Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξανδρος”- Αγκάλιασε τον γιο του στον τερματισμό και του αφιέρωσε τη νίκη

ΤΑΚΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΛΗΣ

Ο Δημήτρης Λινάρδος είναι ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αφετηρία την Πέλλα και τερματισμό στη Θεσσαλονίκη.

Ο αθλητής του ΓΣ Κηφισιας διένυσε την απόσταση των 42 χιλιομέτρων από την Πέλλα έως το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, σε 2 ώρες 26 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα.

Μετά τον τερματισμό ο Δημήτρης Λινάρδος πήρε αγκαλιά τον γιο του ενώ όπως ανέφερε σε δηλώσεις του «αφιερώνω αυτή τη νίκη στον γιο μου και σε όλους τους ανθρώπους εδώ».

Όπως είπε, αυτή είναι η δεύτερη φορά που τρέχει στον συγκεκριμένο Μαραθώνιο ενώ έκανε προετοιμασία μόλις δύο εβδομάδων λόγω τραυματισμού.

Δεύτερος τερμάτισε ο περσινός νικητής του Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος», Γιώργος Μενής, με επίδοση 2 ώρες 27 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα.

Τρίτος τερμάτισε ο Νίκος Κακούρης με χρόνο 2 ώρες 31 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα.

Πρώτη από τις γυναίκες τερμάτισε η Γεωργία Κανούτα από τον ΑΚΟ Λειβαδιάς με χρόνο 2 ώρες 48 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Η ίδια εξέφρασε τη χαρά της για τη συμμετοχή και τη νίκη στις γυναίκες ενώ ανέφερε πως η διαδρομή είναι πολύ καλή.

20ός Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Όλγα Κεφαλογιάννη: Καμία ανησυχία για τον τουρισμό – Ευρωπαϊκή πρόκληση η αύξηση του κόστους καυσίμων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Κ. Πιερρακάκης: Στην Ευρώπη χρειάζεται κοινή δράση και λιγότερος κατακερματισμός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εύβοια: Κατήγγειλαν κλοπή της μοτοσικλέτας που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα – Συνελήφθη ο οδηγός του ασθενοφόρου

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

ΗΠΑ: Δάσκαλος, 31 ετών ο δράστης πίσω από την επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Σέρρες: Χειροπέδες σε δύο άτομα για ρευματοκλοπή – Έπαιρναν παράνομα ρεύμα στα σπίτια τους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Άρης: Χαμός στην άφιξη Αντετοκούνμπο – Σιάο στο Παλέ – Δείτε βίντεο