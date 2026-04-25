Έπεσαν οι υπογραφές για τις 9 συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας – Τι προβλέπουν

Τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντησή τους έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ενώ οι δύο ηγέτες υπέγραψαν τις εννέα συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλωσορίζοντας τον Γάλλο πρόεδρο, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τα χθεσινά σχόλια και την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας ότι «άγγιξαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων» και ανέδειξαν τους σταθερούς δεσμούς φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η σχέση Ελλάδας-Γαλλίας υπερβαίνει τις συμφωνίες που υπογράφονται, επαναλαμβάνοντας πως το «Ελλάς- Γαλλία, Συμμαχία» αποτελεί σταθερό αξίωμα της διμερούς συνεργασίας.

«Πιστεύω πραγματικά αγγίξατε τις καρδιές όλων των συμπατριωτών μου και φυσικά αναδείξατε τους σταθερούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες νομίζω ξεπερνούν και τις συμφωνίες που συνάπτουμε. Και η επίσκεψή σας εδώ πραγματικά έστειλε ένα σαφές μήνυμα, ότι αυτό που είπατε εχθές Ελλάς- Γαλλία – Συμμαχία είναι ένα αξίωμα το οποίο θα ισχύει πάντα και θα αποτελεί βασικό στοιχείο της συνεργασίας μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό και εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Αθήνα μαζί με τη γαλλική αντιπροσωπεία. Τόνισε ότι η φιλία των δύο χωρών έχει βαθιές ιστορικές ρίζες, ενώ τα τελευταία χρόνια μετατρέπεται σε μια σύγχρονη, ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε ότι από το 2021 οι δύο χώρες χτίζουν συστηματικά μια στενή συνεργασία, η οποία σήμερα επεκτείνεται με νέες συμφωνίες στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας, του πολιτισμού και της καινοτομίας. Παράλληλα, επανέλαβε τις δεσμεύσεις που εξέφρασε κατά την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο, σημειώνοντας ότι παραμένουν απολύτως ενεργές.

«Είναι μία μακραίωνη φιλία και νομίζω ότι διαρκώς πλέον την μετατρέπουμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Ήδη από το 2021 και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χτίζουμε μία ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν και πρόσθεσε: «Εξάλλου θα υπογράψουμε και συμφωνίες για την ενέργεια, την οικονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία και πραγματικά γι αυτό αυτή η συνεργασία είναι τόσο σημαντικά».

Οι εννιά συμφωνίες που υπεγράφησαν – Τι προβλέπουν

1. Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση

2. Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας

3. Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας

4. Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

5. Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030

6. Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

7. Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής

8. Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων

9. Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France