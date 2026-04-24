Αττική: Ανήλικοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικό μετά από καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, μελών συμμορίας που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε περίπτερα και πρατήρια καυσίμων στα Νότια Προάστια της Αττικής, προχώρησαν οι Αρχές μετά από καταδίωξη και συμπλοκή που είχε ως συνέπεια των τραυματισμό μάλιστα ενός αστυνομικού. Κατά την έρευνα που έγινε στην κατοχή των ανηλίκων βρέθηκαν μεταξύ άλλων χαντζάρα, μαχαίρι και πιστόλι τύπου ρέπλικα.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο νεαροί ηλικίας 16 και 17 ετών, εντοπίστηκαν να κινούνται πεζή στον Άγιο Δημήτριο και κρίθηκαν ύποπτοι. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησαν να διαφύγουν, πετώντας κράνη και κουκούλα τύπου full-face. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά την οποία ο 17χρονος προέβαλε αντίσταση χτυπώντας τους αστυνομικούς με κλωτσιές και μπουνιές, τραυματίζοντας αστυνομικό που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.



Κατά τον έλεγχο που έγινε στην συνέχεια, βρέθηκαν στην κατοχή τους χαντζάρα, μαχαίρι και ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε πιστόλι-ρέπλικα που είχαν ρίξει. Παράλληλα, βρέθηκε και δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν οι ανήλικοι, το οποίο είχε κλαπεί έναν μήνα νωρίτερα από το Παλαιό Φάληρο.



Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν τουλάχιστον από τα μέσα του προηγούμενου μήνα, πραγματοποιώντας επιθέσεις κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες σε περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων.



Αρχικά ο 16χρονος εισερχόταν στα καταστήματα με καλυμμένα χαρακτηριστικά του και με την απειλή όπλου ή μαχαιριού αφαιρούσε χρήματα, ενώ ο 17χρονος λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος και οδηγός, εξασφαλίζοντας τη διαφυγή τους.



Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μαχαίρια, αλυσοπρίονο, πλαστικό περίστροφο, εργαλεία, χρηματικό ποσό, καθώς και εξοπλισμός και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσαν στις επιθέσεις.



Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι ληστείες και μία κλοπή σε περιοχές όπως η Ηλιούπολη, το Ελληνικό και η Αργυρούπολη. Επιπλέον σε βάρος των γονέων τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.