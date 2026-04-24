Ο Μερτς προτείνει χαλάρωση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς πρότεινε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να χαλαρώσει τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί.



Οι Βρυξέλλες επιβάλλουν εδώ και χρόνια κυρώσεις στο Ιράν, όπως ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων προσώπων και εταιρειών, ως απάντηση στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πυρηνική δραστηριότητα και τη στρατιωτική στήριξη της Τεχεράνης στη Ρωσία.



Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι μια συνολική συμφωνία που θα κάλυπτε το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να τερματίσει οριστικά τον πόλεμο. Μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο σήμερα, ο Μερτς είπε ότι η ΕΕ θα μπορούσε σταδιακά να χαλαρώσει τις κυρώσεις, εφόσον επιτευχθεί μια τέτοια συνολική συμφωνία.

The easing of sanctions on Iran can be part of a process.



Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι το θέμα των κυρώσεων θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να εμπλακεί η ΕΕ σε μια διπλωματική λύση στο Ιράν. «Η χαλάρωση των κυρώσεων μπορεί να αποτελέσει μέρος της διαδικασίας», είπε ο Μερτς μετά την άτυπη σύνοδο. «Κανείς δεν έφερε αντιρρήσεις επ’ αυτού. Είναι, ας πούμε, η συμβολή μας για να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία και να φτάσουμε σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός».



Ωστόσο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της άτυπης συνόδου είπε ότι «είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε» για χαλάρωση των κυρώσεων.



Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η χαλάρωση των κυρώσεων μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρξουν σαφείς αποδείξεις ότι το Ιράν προχώρησε σε θεμελιώδεις αλλαγές πορείας. «Πιστεύουμε ότι η άρση των κυρώσεων θα πρέπει να εξαρτάται από την επαλήθευση της αποκλιμάκωσης, ιδίως την πρόοδο στις διεθνείς προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρηνικής απειλής και σε μια αλλαγή στην καταστολή του ίδιου του λαού» του Ιράν, είπε στην ίδια συνέντευξη Τύπου.