Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο ρωσικά SU-30 πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα
Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 αναχαίτισαν δύο ρωσικά SU-30 πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε την Παρασκευή ο υφυπουργός Άμυνας, Τσέζαρι Τόμτσικ.
«Κάθε παραβίαση της ασφάλειας της Πολωνίας και της περιοχής θα αντιμετωπιστεί με άμεση απάντηση από το ΝΑΤΟ», έγραψε ο Τόμτσικ στο X.
Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι τα αεροσκάφη δεν παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο.
Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem.— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) April 24, 2026
Każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO.