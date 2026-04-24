Έφτασε στην Αθήνα με μία ώρα καθυστέρηση ο Μακρόν – Σε λίγη ώρα η συζήτηση με Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή αγορά

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, αφίχθη στην Αθήνα με μία ώρα καθυστέρηση λόγω της Άτυπης Συνόδου Κορυφής στη Κύπρο και τον υποδέχτηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, άγημα υποδέχτηκε επίσης τον Γάλλο πρόεδρο στο αεροδρόμιο του «Ελ. Βενιζέλος», ο οποίος εξήλθε από το προεδρικό αεροσκάφος στις 18:57.

Ο Μακρόν αναχώρησε απευθείας για τη Ρωμαϊκή αγορά καθώς στις 19:30 είναι προγραμματισμένη η συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη: Ο δρόμος προς το Αύριο».

Σημειώνεται πως ο Γάλλος πρόεδρος δεν πραγματοποίησε κάποια δήλωση.

Το πρόγραμμα του Μακρόν στην Αθήνα

Μετά το πέρας της συζήτησης, θα ακολουθήσει το δείπνο που διοργανώνει η Ελληνική προεδρία, παρουσία περίπου 100 καλεσμένων, μεταξύ των οποίων θα είναι πολιτικοί, επιχειρηματίες και άλλες προσωπικότητες.

Τα… σπουδαία είναι αύριο, Σάββατο, καθώς Μακρόν και Μητσοτάκης θα επισκεφτούν την φρεγάτα «Κίμων» και αργότερα, στις 11:30 θα ακολουθήσει η συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και οι υπογραφές για την 5ετη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Τέλος, το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα παραθέσει γεύμα στον Μακρόν, πριν αποχωρήσει από την Αθήνα.