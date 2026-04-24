Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι και ο Νεκτάριος Λεμονίδης θα γίνουν γονείς – Η τρυφερή ανακοίνωση στα social media

Μία ευχάριστη ανακοίνωση έκανε μέσω του Instagram η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, κάνοντας γνωστό ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Πρόκειται για τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη.

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι αποφάσισε να αποκαλύψει σήμερα, Παρασκευή (24/04) τα χαρμόσυνα νέα, καθώς έχει την ονομαστική της γιορτή και ο σύζυγός της, Νεκτάριος Λεμονής, τα γενέθλιά του.

Μάλιστα, ανέφερε ότι βρίσκεται στην 27 εβδομάδα της κύησης, δηλαδή είναι πάνω από 6 μηνών.

«Σήμερα που έχω την γιορτή μου και ο αντρούλης μου τα γενέθλια του, γιορτάζει μαζί μας και το θαύμα που μεγαλώνει μέσα μου…

Κάποιες φορές, τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή έρχονται αθόρυβα… Σαν μια μικρή καρδούλα που αρχίζει να χτυπά μέσα σου και αλλάζει τα πάντα.

Μέσα μου μεγαλώνει ένα μικρό θαύμα… μια ζωή που δημιουργήθηκε από αγάπη και έρχεται για να την κάνει ακόμα πιο μεγάλη.

Προσευχηθήκαμε, ελπίσαμε και τώρα… ευλογηθήκαμε.

Από τη στιγμή που μάθαμε τα νέα, ο κόσμος μας έγινε πιο φωτεινός, οι μέρες μας γέμισαν όνειρα και οι καρδιές μας ξεχείλισαν από συναισθήματα που δεν περιγράφονται με λόγια.

Ανυπομονούμε για κάθε μικρή στιγμή… για κάθε κλωτσιά, για κάθε αγκαλιά, για το πρώτο βλέμμα.

Σε λίγους μήνες, θα κρατάμε στην αγκαλιά μας το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μας… το μωράκι μας, που ήδη αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο φανταζόμασταν ότι μπορούμε να αγαπήσουμε.

Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη για αυτό το θαύμα που μας διάλεξε… και υποσχόμαστε να του δώσουμε όλη την αγάπη του κόσμου.

Η ζωή μας αλλάζει… και αυτή είναι η πιο όμορφη αλλαγή που θα μπορούσαμε ποτέ να ζητήσουμε.

Σε περιμένουμε μικρό μας πλασματάκι», έγραψε στην ανάρτηση της η Ελίζαμπεθ Ελέτσι.

