Δολοφονία 27χρονου γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.: Στην ταράτσα της πολυκατοικίας του 20χρονου δράστη βρέθηκε το μαχαίρι του φονικού

Το μαχαίρι της δολοφονίας του άτυχου 27χρονου Θεόφιλου γιο του ταξιάρχου της ΕΛΑΣ, στον Αγιο Δημήτριο, εντόπισαν πριν λίγο οι αρχές, συμπληρώνοντας το παζλ του στυγερού εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από λίγη ώρα οι αξιωματικοί το Aνθρωποκτονιών βρήκαν το μαχαίρι με το οποίο ο καθ’ ομολογίαν 20χρονος δράστης αφαίρεσε την ζωή του 27χρονου.

Ο ίδιος ο δολοφόνος υπέδειξε το σημείο και οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του.

Όπως διαπιστώθηκε, το είχε κρύψει σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας όπου διαμένει με τους γονείς του, στην ταράτσα, πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Τα πρώτα λόγια του 20χρονου δολοφόνου

Ενώπιον των αστυνομικών του ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ φέρεται να είπε:

«Ζήτω συγγνώμη από την οικογένειά του. Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Ηταν κάτι στιγμιαίο, αλλά ξέφυγε η κατάσταση. O φίλος μου δεν ήξερε τίποτα».

Ωστόσο, όπως φέρεται να ανέφερε, τα υπόλοιπα θα τα πει στις δικαστικές αρχές.