Χανιά: Επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ 27χρονο εργαζόμενο σε ξενοδοχείο που υπέστη ανακοπή καρδιάς

Ανακοπή καρδιάς υπέστη ένας 27χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στον Αποκόρωνα Χανίων, ο οποίος τελικά κέρδισε τη ζωή του χάρη στις πρώτες βοήθειες και την καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση (ΚΑΡΠΑ) που του έγινε από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Βάμου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα zarpanews.gr, πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από το Πακιστάν ο οποίος βρισκόταν στον χώρο της πισίνας.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (21/4) και ο 27χρονος νοσηλεύεται στο γενικό νοσοκομείο Ρεθύμνου σε σταθερή κατάσταση.