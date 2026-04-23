Τσίπρας από Δελφούς: Επιστρέφω τώρα για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο

Την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο, συνδέοντάς την με την ανάγκη «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο», προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας αυτή την ώρα στο Φόρουμ των Δελφών, όπου εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από την έναρξη της συζήτησης, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε σαφές πολιτικό στίγμα, λέγοντας πως «δυσκολεύομαι να σας πω τη μέρα και την ώρα γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι ζούμε σε μια κανονική χώρα». Όπως ανέφερε, «αν ζούσαμε σε μια κανονική δημοκρατία, μετά τα όσα είπε η κα Κοβέσι, και είχαμε έναν κανονικό πρωθυπουργό, θα έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα και να προκηρυχθούν εκλογές».

Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε παράλληλα αιχμές για τη στάση του πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι «δεν θα κάνω χοπ πριν πηδήξω το χαντάκι», εκτός –όπως είπε– «αν με διαψεύσει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης και αποδείξει ότι είναι ένας πρωθυπουργός με δημοκρατικές ευαισθησίες».

Εξηγώντας τους λόγους της επιστροφής του, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν μπορεί να παραμένει «στη βολική σιωπή», σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, «πυκνώνουν τα σύννεφα» και η κυβέρνηση «παράγει ανισότητες και διαφθορά». «Έχω ευθύνη να συμβάλω για να επιστρέψει η κανονικότητα και η σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Καιρός: Ακραία πτώση της θερμοκρασίας μέσα σε λίγες ώρες – Από τους 27 βαθμούς στα χιόνια σε Νύμφαιο και Σέλι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Νέα στοιχεία “φωτιά” και οι δύο γυναίκες που μπορούν να λύσουν το μυστήριο του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 λεπτό πριν

Τώρα στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε υπόγειο χώρο δίπλα από γνωστό κέντρο διασκέδασης – Βίντεο από την κατάσβεση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Νέα επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές της στον Γιώργο Μυλωνάκη για την ονομαστική του γιορτή – “Να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 36 λεπτά πριν

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Χωρίς τρεις παίκτες η αποστολή του Λουτσέσκου για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson