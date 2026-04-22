Νατσιός: Η κυβέρνηση είναι ο επίσημος μηχανισμός της ανακύκλωσης της ακρίβειας

«Η κυβέρνηση είναι ο επίσημος μηχανισμός της ανακύκλωσης της ακρίβειας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός.

«Τι πιο υποκριτικό από την πρωθυπουργική αναφορά», συνεχίζει ο κ. Νατσιός, «ότι το πλεόνασμα προέκυψε από συνετή οικονομική πολιτική; Το ματωμένο υπερπλεόνασμα βγήκε από τις τσέπες των φορολογουμένων. Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Την συντηρεί για να εξαντλεί το λαό. Και όταν βέβαια τα βρίσκει σκούρα, μοιράζει επιδόματα ελεημοσύνης για να κατευνάσει την αγανάκτηση και την οργή των πολιτών».

Δημήτρης Νατσιός

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΧΕΣΕΙΣ 21 ώρες πριν

Οι τέσσερις παράγοντες που οδηγούν κάθε ζευγάρι στον χωρισμό, σύμφωνα με τον ειδικό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Νίκος Ξυλούρης: Η σύζυγός του απαντά για τον βανδαλισμό της προτομής του στο Ηράκλειο της Κρήτης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Το ρουσφέτι δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις, καμία πράξη που έχει έρθει στη Βουλή από τις 13 δεν είναι παράνομη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κ. Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουδέποτε εγώ άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα οποιαδήποτε παράνομη μεταχείριση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ν. Παππάς: Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για μέτρα 500 εκατ. ευρώ αποτελούν κοροϊδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τάκης Θεοδωρικάκος: Η γαλάζια οικονομία, σημαντικό κεφάλαιο της Ελλάδας του αύριο