Νατσιός: Η κυβέρνηση είναι ο επίσημος μηχανισμός της ανακύκλωσης της ακρίβειας

«Η κυβέρνηση είναι ο επίσημος μηχανισμός της ανακύκλωσης της ακρίβειας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός.

«Τι πιο υποκριτικό από την πρωθυπουργική αναφορά», συνεχίζει ο κ. Νατσιός, «ότι το πλεόνασμα προέκυψε από συνετή οικονομική πολιτική; Το ματωμένο υπερπλεόνασμα βγήκε από τις τσέπες των φορολογουμένων. Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Την συντηρεί για να εξαντλεί το λαό. Και όταν βέβαια τα βρίσκει σκούρα, μοιράζει επιδόματα ελεημοσύνης για να κατευνάσει την αγανάκτηση και την οργή των πολιτών».