Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Ιστορικής σημασίας η υιοθέτηση της Διακήρυξης των Δελφών από τα Δυτικά Βαλκάνια

Ιστορικής σημασίας χαρακτήρισε την υιοθέτηση της Διακήρυξης των Δελφών από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων από την ατζέντα της Θεσσαλονίκης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού,μ στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών και σημείωσε πως με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται η προσήλωση της Ελλάδας και των Δυτικών Βαλκανίων.

Σημείωσε πως «είναι το πρώτο βήμα της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών για την επιτάχυνση της ενταξιακής πορείας. Η Ελλάδα ενόψει της ανάληψης της προεδρίας το 2027 παραμένει θιασώτης και επισπεύδουσα χώρα για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων».

Οι δράσεις της Ελλάδας μετά τη Διακήρυξη περιλαμβάνει επισκέψεις του υπουργού Εξωτερικών στα Δυτικά Βαλκάνια ενώ προγραμματίζεται και υπουργική συνάντηση έως το τέλος του χρόνου στην Αθήνα, ανέφερε η κα Ζωχιού. Τόνισε δε πως η Ελλάδα είναι πρόθυμη να παρέχει τεχνογνωσία σε κρίσιμους τομείς όπως κράτους δικαίου, υποδομές, μεταφορές και ενέργεια. Υποστηρίζει τη διεύρυνση ώστε να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των ετέρων στα Δυτικά Βαλκάνια.

Αναφερόμενη στη Μέση Ανατολή επισήμανε πως η παράταση της εκεχειρίας δίνει τον αναγκαίο χώρο στη διπλωματία για την επίτευξης της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

«Αναδεικνύουμε την ανάγκη αποκλιμάκωσης, καθολικής τήρησης του διεθνούς δικαίου, του ανθρωπιστικού δικαίου. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των αρχών του Δικαίου της Θάλασσας», σημείωσε.

«Η Ελλάδα έχει δηλώσει την ετοιμότητα να συμβάλει στη διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά εφόσον φυσικά ολοκληρωθούν οι συγκρούσεις», τόνισε χαρακτηριστικά και προσέθεσε πώς η χώρα συμμετέχει στις πρωτοβουλίες Βρετανίας και Γαλλίας, ενώ κύριο μέλημα είναι η ασφάλεια των ναυτικών και των πλοίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετέχει στις διάφορες συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου και θα παραθέσει γεύμα στους Γάλλους υπουργός το μεσημέρι του Σαββάτου. Η κα Ζωχιού χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη του κ. Μακρόν, τόνισε πως Ελλάδα και Γαλλία είναι εταίροι στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. και σημείωσε πως θα υπογραφεί μια σειρά συμφωνιών.

