Πιερρακάκης για τα μέτρα στήριξης: Όσα λέει η αντιπολίτευση θα οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή εποπτεία

Ουπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Kυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και τον Άρη Πορτοσάλτε αναφέρθηκε στο χρέος, στο πρωτογενές πλεόνασμα, τα μέτρα στήριξης, την ελληνική οικονομία, τις θέσεις της αντιπολίτευσης και τις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Ραχοκοκαλιά της πολιτικής της κυβέρνησης είναι να μειώνονται φόροι και εισφορές, το μέρισμα της ανάπτυξης να γυρνάει στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να μειώνεται και το χρέος, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στη δέσμη 8 νέων μέτρων στήριξης για τους πολίτες, περίπου 500 εκ. ευρώ που ανακοινώθηκαν χθες.

Ο κ. Πιερρακάκης απάντησε στο αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί όλο το πρωτογενές πλεόνασμα των σχεδόν 3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα έβαζε τη χώρα μας σε εποπτεία.

Ο ελληνικός λαός μάτωσε για να βγει από αυτό που συνέβη το 2015, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σχολιάζοντας τα μέτρα στήριξης των 500 εκατ. ευρώ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι από το υπερπλεόνασμα των 2,9 δισ. η Ελλάδα μπορεί να ξοδέψει μέχρι ένα δισ. σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

«Το υπόλοιπο από το υπερπλεόνασμα θα πάει σε αποπληρωμές χρέους», δήλωσε.

«Στόχος της κυβέρνησης είναι το ποσοστό χρέους προς το ΑΕΠ να υποχωρήσει κάτω από το 120% στο τέλος της δεκαετίας», είπε.

«Έχουμε μειώσει 83 φόρους, κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση», επεσήμανε.

Ο χαρακτήρας των μέτρων είναι παραμετροποιητικός, ανέφερε.

«Εκτός από τα έκτακτα μέτρα, παίρνουμε μόνιμα μέτρα», τόνισε ο υπουργός.

«Είχαν προηγηθεί μέτρα 300 εκατ. και έχουμε κρατήσει 200 εκατ. ‘πυρομαχικά’ για έκτακτες καταστάσεις΄», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Σε γενικές γραμμές θέλουμε να αφαιρούμε βάρη από την κοινωνία», πρόσθεσε.

«Η μείωση φόρων και εισφορών είναι στόχος της κυβέρνησης», επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης.

«Από τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί το μέτρο για τις 72 δόσεις», πρόσθεσε.

«Όσα λέει η αντιπολίτευση οδηγούν σε ευρωπαϊκή εποπτεία», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Θα μπεις σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, κάτι που θα σήμαινε μέτρα που θα επιβάρυναν τους πολίτες», σημείωσε.

«Όταν ακούω την αντιπολίτευση ότι θα τα πάρει από τους πλούσιους, καταλαβαίνω ότι θα φορολογήσει τη μεσαία τάξη», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Όσον αφορά την ανεργία, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «αν συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία μας».

«Πρέπει να μειώσουμε κι άλλους φόρους, αλλά μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Ακούω για την υπερβολική φορολόγηση, από τα 2,9 δισ. του υπερπλεονάσματος, μόνο τα 250 εκατ. είναι από τον ΦΠΑ», πρόσθεσε.

«Ο ρυθμός ανάπτυξης θα υποχωρήσει από το 2,4% στο 2% φέτος, αλλά από το 2027 και μετά αναθεωρούμε προς τα πάνω».

«Ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος και προσπαθούμε να τον αποκρούσουμε μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, είπε ότι «δεν θέλαμε να τον πειράξουμε γιατί σύμφωνα με την Κομισιόν θα έπρεπε να είναι κάτι προσωρινό».

Συνολικότερα, το πρώτο πράγμα που μας λένε στο εξωτερικό είναι ότι η Ελλάδα από χώρα φοροδιαφυγής έχει επιτύχει πολλά στον συγκεκριμένο τομέα.

«Η ΑΑΔΕ έχει καταφέρει πολλά, μπορεί ακόμη περισσότερα», επεσήμανε.

«Η ψηφιοποίηση του συστήματος φορολογίας έχει καταφέρει πολλά».

«Χθες παρουσιάσαμε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, την ψηφιοποίηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα τελωνεία», σημείωσε ο υπουργός.

«Το ψηφιακό είναι συνώνυμο της διαφάνειας», πρόσθεσε.

«Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να μετράμε, το gov.gr μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η ενεργειακή κρίση μας ανησυχεί», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

«Η διάρκεια και το βάθος της κρίσης θα παίξει ρόλο, όπως επίσης και το καθεστώς που θα επικρατήσει για το Στενό του Ορμούζ».

«Η Ελλάδα έχει μια σημαντική διαφορά. Άλλες χώρες έχουν ελλείμματα, εμείς έχουμε πλεόνασμα για να στηρίξουμε τους πολίτες», τόνισε.

«Η λέξη κλειδί της ελληνικής οικονομίας είναι η λέξη ΄ανθεκτικότητα’».

«Στόχος της Ευρώπης είναι αυτή η ενεργειακή κρίση να μην μετατραπεί σε δημοσιονομική», σημείωσε.

Για το ελβετικό φράγκο τόνισε ότι υπάρχουν πολλές αιτήσεις ήδη.

Τέλος, όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου «επιστρέφεται ένα ενοίκιο για το 86% των ενοικιαστών, δύο για τους δημόσιους λειτουργούς, όπως γιατρούς και εκπαιδευτικούς», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.