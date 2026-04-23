Ξέφυγε πάλι ο Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στη Μαδρίτη: Άρχισε να βρίζει τον πατέρα του και τους συνεργάτες του – Δείτε βίντεο

Ξέφυγε και πάλι ο Στέφανος Τσιτσιπάς και άρχισε τα… γαλλικά προς τον πατέρα του και τους συνεργάτες του, στη διάρκεια της πρεμιέρας του στο Madrid Open.

Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε πολύ άσχημα στο 1ο σετ απέναντι στον Αμερικανό Νο90 της παγκόσμιας κατάταξης, Πάτρικ Κίπσον, και στη διάρκειας ενός μπρέικ άκουσε κάποιες οδηγίες από το box του και αντέδρασε.

Γύρισε προς το box του που είναι ο πατέρας και προπονητής του, Απόστολος, και οι συνεργάτες του και άρχισε να βρίζει.

